Problemas en Cadillac: Por este motivo Checo Pérez no salió a la PL3 en el Gran Premio de México

Sergio 'Checo' Pérez saludando a la afición mexicana durante el Show Run de Cadillac 2026 | MEXSPORT

El mexicano se quedó en el garage durante la tercera y última sesión de entrenamientos de este fin de semana

Un regreso a casa lleno de altibajos. El retorno de Checo Pérez al Gran Premio de México no ha sido perfecto, dado que la presencia del tapatío ha sido irregular: el viernes no cumplió con sus compromisos mediáticos, mientras que este sábado no pudo salir a la última sesión de Prácticas Libres.

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Desde que comenzó la sesión, sorprendió que el mexicano no salió a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez. Fue hasta casi media hora después de comenzado el entrenamiento que Cadillac confirmó que estaban trabajando en el motor del MAC-26 y por ello Checo se quedó en el garage toda la sesión.

"Tras el inicio de la FP3, estamos realizando un cambio preventivo en la unidad de potencia del coche de Checo antes de la Clasificación", explicó la escudería estadounidense, la cual no detalló si el monoplaza estará listo para la clasificación, programada para este mismo sábado a las 15:00 horas (del centro de México).

Checo Pérez se recuperó y así se presentó en las Prácticas Libres del Gran Premio de México | AP

Checo Pérez y un Gran Premio de México especial

El próximo domingo 1° de noviembre, Checo Pérez cumplirá en casa 300 Grandes Premios iniciados, una cifra que pocos pilotos en Fórmula 1 han alcanzado. Además, será su décima participación en la carrera de casa, a lo largo de 15 temporadas en la categoría, por lo que será un fin de semana de mucha celebración.

Así luce el hospitality de Cadillac para el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez | PATRICIA SPÍNDOLA

En las dos primeras sesiones de Prácticas Libres, el cariño de la afición se hizo presente y entusiasmó al tapatío, quien llegó a colocarse en el Top 10. No obstante, conforme avanzó la sesión se reflejó la realidad de Cadillac y el mexicano terminó P18. Por lo que para el domingo, lo primordial para sus seguidores será que termine la carrera con el auto completo.

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