El piloto de Red Bull Racing deberá comparecer ante los comisarios de la Fórmula 1 después de protagonizar un incidente

Isack Hadjar fue citado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) después de protagonizar un incidente con un aficionado durante las actividades del Gran Premio de la Ciudad de México 2026. El piloto francés de Red Bull Racing quedó bajo investigación luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se observa cómo apartó con un empujón a un seguidor que intentó acercarse para tomarse una fotografía.

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El incidente ocurrió durante la jornada del viernes en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, cuando Hadjar se dirigía a participar en las primeras sesiones de entrenamientos libres. De acuerdo con las imágenes difundidas, un aficionado intentó abrazar al piloto para conseguir una fotografía, pero el francés reaccionó apartándolo físicamente después de que el seguidor invadiera su espacio personal.

¿Por qué la FIA investiga a Isack Hadjar en el GP de México?

Tras la difusión del video, la FIA emitió una citación formal para Isack Hadjar y un representante de Red Bull Racing, quienes deberán presentarse ante los comisarios deportivos este sábado a las 10:15 horas, tiempo del centro de México. La audiencia se realizará antes del inicio de la tercera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México.

La investigación está relacionada con una posible infracción al Artículo 12.2.1.l del Código Deportivo Internacional de la FIA, normativa que contempla sanciones por conductas inapropiadas dentro de los eventos oficiales. Los comisarios deberán analizar las circunstancias del incidente para determinar si la reacción del piloto constituyó una falta disciplinaria.

El organismo rector del automovilismo internacional revisará lo ocurrido entre el piloto del monoplaza número 6 y el aficionado, tomando en consideración las condiciones en las que se produjo el acercamiento. La zona donde ocurrió el incidente cuenta con controles de acceso establecidos por la Fórmula 1 y la FIA, particularmente para las personas que ingresan mediante acreditaciones y entradas del Paddock Club.

Isack Hadjar, piloto de Red Bull, durante el Gran Premio de México | AP

¿Qué sanción podría recibir Isack Hadjar por empujar a un aficionado?

En caso de que los comisarios determinen que existió una infracción al reglamento, Isack Hadjar podría recibir una reprimenda o una multa económica, dependiendo de la gravedad que las autoridades deportivas atribuyan a su comportamiento. El Código Deportivo Internacional también contempla otras medidas disciplinarias, aunque por ahora no se ha confirmado ninguna sanción contra el piloto francés.

La resolución dependerá de la audiencia programada para el sábado, en la que el representante de Red Bull Racing y el propio Hadjar tendrán la oportunidad de explicar lo sucedido. Los comisarios analizarán los elementos disponibles antes de emitir una determinación oficial sobre el incidente ocurrido durante las actividades del Gran Premio de México.