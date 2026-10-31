El piloto de Ciudad de México confía que en un par de temporadas tenga chance de correr ante su público

Con contrato firmado con Campos Racing para la Temporada 2027 de la Fórmula 3, y con el respaldo del equipo junior de Red Bull, el piloto mexicano Ernesto Rivera tiene claro su siguiente objetivo: en un par de años llegar a la Fórmula 2. Con ello, tendría la oportunidad de cumplir el sueño de correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que en 2027 y 2028 recibirá a dicha categoría en el marco del Gran Premio de México.

Fue hace dos semanas que la F2 confirmó su calendario para 2027, en el cual por primera vez estará incluida una fecha en nuestro país. El acuerdo, por ahora, es hasta 2028, año hasta el cual dura el vigente contrato del México GP con la Fórmula 1. Por eso, Rivera Pavlovich reconoció que se ilusiona ante la posibilidad de subir categoría para ese momento y correr en casa.

"Aquí estoy, saludando a la gente y tengo algunas reuniones, entonces a ver qué tal van", declaró Ernesto, quien a mediados de octubre firmó la renovación de su contrato. "Padrísimo repetir otro año con Campos en 3, con Red Bull. Creo que tuve una muy buena oportunidad de pelear el campeonato y, ojalá, poder estar en el 2028 en F2, que es el objetivo claramente".

Ernesto Rivera, piloto de Campos Racing, con Red Bull | RED BULL

Ciudad de México, una sede de ensueño para competir en automovilismo

En ese mismo tenor, el joven piloto de 17 años enfatizó que el objetivo a largo plazo por supuesto es llegar hasta la máxima categoría y seguir los pasos de Checo Pérez, quien este año correrá por décima ocasión en el Gran Premio de México. "Me encantaría correr aquí. La verdad es que es un sueño, ojalá pueda ser en F2 y en F1".

"Se me hace el mejor ambiente del mundo aquí en la Ciudad de México y sí, un sueño, correr aquí es un sueño, la verdad", y reiteró que el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez le parece un escenario muy padre, sobre todo por el desafío que representa la altitud para los pilotos. "Es una pista muy complicada, que le quita mucha carga a los coches, entonces la verdad estoy muy emocionado".

Ernesto Rivera, piloto de Campos Racing, con Red Bull | RED BULL

Ernesto Rivera, con la mente en Red Bull

Este año al piloto capitalino le tocó estar como aficionado e invitado en el paddock, pero reconoció que tratará de acercarse con Red Bull, sobre todo para platicar un poco con el jefe del equipo, Laurent Mekies, sobre su futuro en la institución, con la cual está desde 2024 en el equipo junior. "Ojalá se me dé la oportunidad de hablar con él, a lo mejor estar con Red Bull un poquito, meterme al garage".

No obstante, enfatizó que incluso si no lo logra, será un fin de semana para recordar. "Cuando yo corro, pues la verdad que ni veo la Fórmula 1, cuando ellos llegan, yo me voy; como que nunca me da tiempo de verla. Estoy disfrutando más como fanático, y pues padrísimo estar aquí", finalizó.