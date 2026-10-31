¿Cuánto ganará Checo Pérez tras su nuevo contrato con Cadillac? Esta es la multimillonaria cifra

Checo Pérez en el evento de Telmex y Cadillac en México | AXEL FERNÁNDEZ

El piloto mexicano renovó hasta 2029 con la escudería estadounidense, la cual vive su primer año en la F1

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez renovó su contrato con Cadillac por los próximos tres años -hasta 2029- y su salario por todo ese período apunta a los 100 millones de dólares, colocándolo en el Top 6 de mejores pagados en la Fórmula 1.

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¿Cuánto ganará Checo Pérez por su renovación con Cadillac?

De acuerdo con José Antonio Cortés, de ESPN, el tapatío de 36 años de edad firmó su nuevo lazo con la escudería estadounidense por un sueldo anual de cerca de 33 millones de dólares anuales, aunque esto ya con bonos incluidos.

Esta cifra coloca a Sergio en la élite de salarios de la máxima categoría del automovilismo deportivo, en la que destacan nombres como Max Verstappen, con cerca de los 70 mdd anuales, Lewis Hamilton (60 mdd), Charles Leclerc y George Russell (34 mdd) y Lando Norris (30 mdd).

Checo Pérez se recuperó y así se presentó en las Prácticas Libres del Gran Premio de México | AP

¿Qué papel juega Checo Pérez en Cadillac?

Este contrato revelado demuestra que Cadillac sigue creyendo en Checo Pérez y lo ve como pieza fundamental en su proyecto, el cual aún no ha dado frutos en su primera temporada en el Gran Circo.

Y es que ni Valtteri Bottas ni el mismo Pérez Mendoza han podido sumar, situación que los tiene a ambos en el fondo del Campeonato de Pilotos y al equipo en la misma situación en el Mundial de Constructores.

Sin embargo, el mismo Checo ha reconocido en días recientes, durante el Gran Premio de la Ciudad de México, que la escudería está en una etapa de aprendizaje y desarrollo para apuntalar un mejor monoplaza hacia el próximo año.