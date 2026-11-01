Sergio Pérez cruza la zona del Estadio GNP en el GP de México | Mexsport

Lewis Hamilton consiguió la pole position en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras que Kimi Antonelli tiene una oportunidad de hacer historia

El Gran Premio de México 2026 se podrá disfrutar en televisión abierta a través de Canal 5, mientras que Sky Sports, F1TV y ViX también transmitirán la carrera desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. La competencia se disputará este domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, con 71 vueltas por delante.

La clasificación dejó a Lewis Hamilton en la primera posición. El piloto de Ferrari consiguió una vuelta de 1:16.514 y superó por apenas nueve milésimas a George Russell, en una sesión muy cerrada que también tuvo a Charles Leclerc entre los tres primeros.

Así quedó conformado el top cinco de la parrilla de salida, después de considerar la sanción de Max Verstappen, quien perderá una posición. Kimi Antonelli avanzará al cuarto puesto, mientras que el neerlandés comenzará desde el quinto lugar.

Kimi Antonelli en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 l AP

Kimi Antonelli puede hacer historia en el Gran Premio de México

El italiano llega con una ventaja de 123 puntos sobre George Russell y tiene la posibilidad de convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1. Para asegurar el título este domingo, necesita terminar en noveno lugar o mejor; también será campeón si Russell y Lewis Hamilton no consiguen ganar la carrera.

George Russell en el clasificatorio del GP de México | AP

¿Cómo va la tabla de pilotos 2026?

Kimi Antonelli 365

George Russell 242

Lewis Hamilton 241

Max Verstappen 236

Charles Leclerc 233

Sergio 'Checo' Pérez, piloto de Cadillac, durante conferencia de prensa del Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT

¿Dónde arrancará Checo Pérez en su carrera 300?