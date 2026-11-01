El Gran Premio de México 2026 se podrá disfrutar en televisión abierta a través de Canal 5, mientras que Sky Sports, F1TV y ViX también transmitirán la carrera desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. La competencia se disputará este domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, con 71 vueltas por delante.
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La clasificación dejó a Lewis Hamilton en la primera posición. El piloto de Ferrari consiguió una vuelta de 1:16.514 y superó por apenas nueve milésimas a George Russell, en una sesión muy cerrada que también tuvo a Charles Leclerc entre los tres primeros.
Así quedó conformado el top cinco de la parrilla de salida, después de considerar la sanción de Max Verstappen, quien perderá una posición. Kimi Antonelli avanzará al cuarto puesto, mientras que el neerlandés comenzará desde el quinto lugar.
Kimi Antonelli puede hacer historia en el Gran Premio de México
El italiano llega con una ventaja de 123 puntos sobre George Russell y tiene la posibilidad de convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1. Para asegurar el título este domingo, necesita terminar en noveno lugar o mejor; también será campeón si Russell y Lewis Hamilton no consiguen ganar la carrera.
¿Cómo va la tabla de pilotos 2026?
Kimi Antonelli 365
George Russell 242
Lewis Hamilton 241
Max Verstappen 236
Charles Leclerc 233
¿Dónde arrancará Checo Pérez en su carrera 300?
Sergio Pérez tendrá una celebración especial frente a su afición, aunque el resultado de la clasificación no fue el esperado. El mexicano arrancará desde la posición 21, únicamente por delante de su compañero de Cadillac, Valtteri Bottas, luego de marcar un tiempo de 1:19.105.