¡Rompe el silencio! Esteban Ocon da su versión sobre lo ocurrido con Haas en el Gran Premio de México

El francés desmintió los rumores de que se haya violentado con algún integrante del equipo estadounidense

La novela continúa. Lo que parecía un sábado tranquilo en fin de semana de carrera, se convirtió en una de las jornadas más caóticas en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 con la salida de Esteban Ocon de Haas. Tras ello, la prensa francesa afirmó que el piloto tuvo un altercado físico con el jefe del equipo, Ayao Komatsu, algo que el francés negó de forma categórica.

Por medio de redes sociales, el piloto de 30 años aseguró que no tuvo ningún desplante violento con el ingeniero japonés ni con algún integrante de la escudería estadounidense. Ocon reconoció que sí hubo una confrontación, pero aclaró los rumores que afirman que él llegó al punto de una agresión contra Komatsu.

“Anoche una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Si bien reconozco que esto tuvo lugar, rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza”, escribió.

En ese mismo tenor, compartió su firme creencia de “que los desacuerdos siempre deben manejarse con profesionalismo, respeto y comprensión mutua”. Por ello, pidió a la prensa internacional que eviten “la especulación mientras se está abordando el asunto”. Por último, señaló que dará una actualización sobre su caso cuando sea el momento oportuno.

Podría interesarte Fórmula 1 Difunden detalles de la salida de Esteban Ocon de Haas: Hubo altercado físico

Cronología de la separación entre Ocon y Haas en el Gran Premio de México

Todavía con muchos detalles por aclarar, hasta ahora lo que se sabe es que la incomodidad del piloto comenzó en la Práctica Libre 2. En la misma, Ocon tuvo un breve desacuerdo con su ingeniera de carreras, Laura Müller, que quedó registrado en la transmisión por medio de la radio del equipo, cuando el francés le reclamó a la ingeniera alemana.

"Tenemos que usar el medio", le informó Müller hacia el final de la sesión. "No, no, quería el suave. No me hagas esto, vamos", fue la respuesta con molestia por parte de Ocon ante la decisión de la escudería de cambiar los planes. Tras ello, por la noche se dio la discusión que el propio piloto aceptó, aunque el detalle del altercado físico no está confirmado.

Por la mañana de este sábado, alrededor de las 8:30 horas de México, Haas confirmó la decisión de reemplazar al francés con Ryo Hirakawa. El japonés ya había participado en las Prácticas Libres 1 y este domingo tendrá su debut en F1, pero no está definido si correrá también los cuatro Grandes Premios restantes.

Esteban Ocon en México l AP

¿Qué pasará con Esteban Ocon?

No es la primera vez que el piloto francés se marcha de mala manera de una escudería. En 2024, ya con contrato firmado con Haas para 2025, Flavio Briatore tomó la inesperada decisión de dejar fuera a Ocon tras el Gran Premio de Qatar, por lo que Jack Doohan corrió en Abu Dhabi. Ahora, se dio una situación similar, y aunque Autosport publicó que podía llegar a Aston Martin como piloto de reserva, por ahora parece poco probable que se concrete.