La escudería estadounidense dio a conocer este sábado la salida del piloto francés

¿Se acaba su carrera en Fórmula 1? El paddock de la categoría amaneció este sábado con la inesperada noticia de la salida de Esteban Ocon de Haas. La escudería reemplazó al francés con Ryo Hirakawa para el resto de las sesiones en el Gran Premio de México y de acuerdo con L'Equipe fue a raíz de un altercado físico con el jefe del equipo, Ayao Komatsu.

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En su comunicado, la escudería estadounidense –que apenas hace un par de semanas confirmó la salida de Ocon para 2027– solo anunció la participación de Hirakawa en las Prácticas Libres 3, la clasificación y la carrera, pero no dio más detalles. Tampoco precisó si Ocon se mantendría para los siguientes cuatro Grandes Premios.

En ese momento, la prensa especializada difundió que no fue un tema por enfermedad, pero DAZN afirmó que Ocon se fue del país. Por la tarde este mismo sábado, L'Equipe publicó que la "drástica medida se precipitó tras un presunto altercado físico" entre el piloto francés y Ayao Komatsu, precedido por un cruce de palabras con su ingeniera de carreras. Laura Müller.

Esteban Ocon como piloto de Alpine en la Temporada 2023 de la F1 | MEXSPORT

¿Se acabó su carrera en Fórmula 1?

Inicialmente, Autosport difundió la versión de que Ocon buscaría firmar como piloto de reserva con Aston Martin, detrás de Fernando Alonso y Lance Stroll. Sin embargo, tras conocerse los detalles del altercado, parece difícil que una escudería apueste por el francés, quien ya hace un par de años tuvo otro altercado con otro equipo.

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Desde hace un par de semanas se supo que Ocon no renovó contrato para 2027 con la escudería estadounidense y su lugar lo tomará Rafael Câmara. No obstante, el plan era que el francés se mantuviera hasta el final de la Temporada 2026, algo que se puso en duda tras el incidente en México.

Haas en competencia l AP