Taller de Haas durante el GP de la Ciudad de México | Patricia Spíndola

La escudería Haas anunció un cambio en su alineación este fin de semana, sin motivos claros

La historia se repite y Esteban Ocon nuevamente se perfila para salir "por la puerta de atrás" en la Fórmula 1. El francés no correrá el Gran Premio de México y su lugar lo tomará Ryo Hirakawa, informó Haas la mañana de este sábado, precio al inicio de la tercera sesión de Prácticas Libres.

Podría interesarte Fórmula 1 FIA cita a Isack Hadjar tras empujar a un aficionado en el Gran Premio de México

El piloto japonés será compañero de Ollie Bearman en la última práctica libre y en la clasificación este sábado y el domingo en la carrera, en lo que será su debut en Fórmula 1. No se harán más declaraciones por el momento", se lee en el comunicado de la escudería estadounidense.

Hirakawa estuvo en la Práctica Libre, en su tercera sesión a bordo del VF-26 esta temporada. Por el momento, no se sabe si estará en los cuatro Grandes Premios restantes o sí solo será el resto del fin de semana en el cual reemplace a Ocon en la parrilla.

Escuderia Haas | Patricia Spíndola

¿Que pasó entre Ocon y Haas en el Gran Premio de México?

Según los reportes de la prensa internacional, el motivo por el cual Hirakawa reemplazó a Ocon no tiene que ver con enfermedad, sino con diferencias al interior de la escudería. De hecho, durante la segunda sesión de entrenamientos, el francés tuvo una breve discusión con su ingeniera de carreras, Laura Müller.

Tenemos que usar el medio", señaló la ingeniera, a lo que Ocon respondió con molestia. "No, no, quería el suave. No me hagas esto, vamos". Los reportes señalan que fue decisión de la escudería cambiar los planes, pero no se ha confirmado si por ello vino la determinación de reemplazar al francés por el resto del fin de semana.

Taller mecánico de Haas en el GP de México | Patricia Spíndola

Ocon repite con Haas la historia vivida con Alpine

Desde hace un par de semanas se supo que Ocon no renovó contrato para 2027 con la escudería estadounidense y su lugar lo tomará Rafael Câmara. No obstante, el plan era que el francés se mantuviera hasta el final de la Temporada 2026, algo que se puso en duda tras el incidente en México.

De no correr las cuatro carreras restantes (Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dhabi), Ocon repetiría una situación que vivió en 2024 con Alpine. Ese año, ya se sabía que no estaría con los franceses para 2025 (y por ello firmó con Haas), pero ya no disputó la carrera Yas Marina y Jack Doohan completó la temporada por él en esa ocasión.