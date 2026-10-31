El técnico de la Selección Mexicana fue el encargado de premiar al piloto de Ferrari

El Gran Premio de México 2026 dejó una postal especial que reunió a dos leyendas del deporte internacional. Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, fue el encargado de entregarle a Lewis Hamilton el reconocimiento por conseguir la Pole Position en el Autódromo Hermanos Rodríguez, luego de que el piloto británico dominara la clasificación de este sábado 31 de octubre.

El histórico exfutbolista mexicano apareció en la recta principal del circuito para entregar al siete veces campeón del mundo el tradicional trofeo Pirelli, con forma de neumático. Ambos protagonizaron un abrazo frente a los aficionados, después de que Hamilton consiguiera su primera Pole Position con Ferrari y la número 105 de su trayectoria en la Fórmula 1, con un tiempo de 1:16.514.

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Rafa Márquez entrega reconocimiento a Lewis Hamilton

La participación del llamado Káiser de Michoacán formó parte de las actividades especiales organizadas durante el fin de semana del Gran Premio de México. Tras concluir la clasificación, Márquez ingresó a la pista para reconocer al piloto británico, quien volvió a conseguir el primer lugar de una sesión clasificatoria después de más de tres años sin hacerlo.

El encuentro entre ambos deportistas se produjo ante miles de aficionados presentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Hamilton recibió de manos del entrenador mexicano el tradicional neumático que Pirelli entrega al piloto más rápido de la jornada, en una ceremonia que también contó con la atención de los medios internacionales.

Lewis Hamilton festeja su victoria en la Pole Position en México | AP

Además, no fue la primera aparición de Rafa Márquez durante el fin de semana de Fórmula 1, pues el pasado jueves visitó las instalaciones de Cadillac F1 Team, donde convivió con Sergio 'Checo' Pérez. El entrenador del Tricolor aprovechó su presencia en el circuito capitalino para acercarse al automovilismo mexicano antes de retomar sus compromisos con la Selección Nacional.

Lewis Hamilton consigue su primera Pole Position con Ferrari en México

En el aspecto deportivo, Lewis Hamilton consiguió su primera Pole Position como piloto de Ferrari después de registrar una vuelta de 1:16.514 durante la Q3. El británico superó por apenas nueve milésimas de segundo a George Russell, de Mercedes, mientras que su compañero Charles Leclerc completó los primeros tres lugares de la clasificación.

El resultado representó un momento importante en la trayectoria del siete veces campeón del mundo, quien no conseguía una Pole Position desde el Gran Premio de Hungría de 2023. Con su actuación en México, Hamilton llegó a 105 poles en la Fórmula 1 y aseguró el primer puesto de salida para la carrera del domingo 1 de noviembre.

Lewis Hamilton en la clasificación del GP de México | AP