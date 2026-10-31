La FIA penalizó a los pilotos de Red Bull y Racing Bulls con una posición en la parrilla de salida

El Gran Premio de México tuvo su primer incidente polémico entre pilotos de Red Bull y Racing Bulls. Max Verstappen y Liam Lawson protagonizaron un contacto durante la segunda práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, situación que terminó con daños en ambos monoplazas y una bandera roja. Sin embargo, las consecuencias no quedaron únicamente en la pista, pues los dos recibieron una sanción de cara a la carrera.

Podría interesarte Automovilismo ¿Despedido? Piloto de F1 deja su asiento en pleno Gran Premio de México

¿Cómo fue el choque entre Verstappen y Lawson?

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) determinó castigar a ambos pilotos con una posición de penalización en la parrilla de salida, luego de analizar las imágenes del incidente y escuchar las declaraciones de los involucrados y sus respectivos equipos.

Los comisarios consideraron que las maniobras de Verstappen y Lawson fueron innecesarias y torpes, una valoración que también fue reconocida por los propios protagonistas durante su comparecencia. Aunque inicialmente se contemplaba una advertencia formal, los oficiales decidieron endurecer la medida ante los antecedentes de situaciones similares durante las prácticas libres de la temporada.

Max Verstappen en el GP de México | AP

Además, la FIA recordó que los equipos habían recibido una advertencia sobre este tipo de comportamientos durante la reunión de directores celebrada ese mismo viernes, por lo que optó por aplicar una sanción en lugar de limitarse a una llamada de atención.

El incidente ocurrió en la aproximación a la curva 12, cuando ambos pilotos coincidieron en la zona del Foro Sol. Verstappen circulaba en una vuelta de preparación, mientras que Lawson se encontraba en una vuelta de enfriamiento antes de comenzar otro intento rápido. La disputa por el espacio terminó con un contacto entre los monoplazas y obligó a detener momentáneamente la sesión con bandera roja.

Después del choque, el neerlandés no ocultó su molestia con el piloto de Racing Bulls, a quien cuestionó por intentar disputarle la posición en una situación que consideró innecesaria. Verstappen también hizo referencia a la incertidumbre que rodea el futuro de Lawson en la escudería de cara a la temporada 2027.

No creo que se pueda llamar mala suerte. Quizá no fue un comportamiento muy inteligente lo que intentó hacer. Al final, no va a cambiar mi fin de semana, pero si yo estuviera en su posición, actuaría de una manera un poco más inteligente. Cuando estás peleando por tu asiento, no es un comportamiento muy inteligente”, declaró el cuatro veces campeón del mundo.

Max Verstappen y Liam Lawson en choque durante el GP de México | AP

Verstappen acusa a Lawson de buscar pelea en pista

El piloto de Red Bull también explicó cómo interpretó la maniobra de su rival y aseguró que Lawson aceleró cuando se percató de su llegada, en lugar de facilitarle el paso en una zona complicada del circuito mexicano.

Cuando me vio llegar, de repente empezó a acelerar. No sé qué estaba pasando por su cabeza, si quería sacarme de la pista en la horquilla. No es un comportamiento muy sensato para alguien en su posición, buscar pelea conmigo”, sentenció.