Guillermo del Toro, Tilda Swinton y Marck Ruffalo respaldan a Lula: famosos llaman a votar en Brasil

Guillermo del Toro, Tilda Swinton, Mark Ruffalo y otras figuras del cine participaron en un video que expresa su apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva, previo a la segunda vuelta presidencial en Brasil

El cineasta mexicano Guillermo del Toro, la actriz británica Tilda Swinton y el actor estadounidense Mark Ruffalo se sumaron a una iniciativa internacional que busca expresar respaldo al candidato brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección frente a Flávio Bolsonaro.

El video fue difundido en redes sociales por el cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho el viernes 23 de octubre, a pocos días de la segunda vuelta electoral programada para este domingo 25 de octubre de 2026.

La grabación reúne a personalidades de la industria cinematográfica y musical de distintos países. Algunas aparecen haciendo con los dedos la letra L, inicial del apellido de Lula y un gesto asociado con sus simpatizantes, mientras que otras aprovechan el espacio para dirigir mensajes a los votantes brasileños.

Entre los participantes también destacan el director español Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem, el mexicano Gael García Bernal, la actriz Juliette Binoche y el músico brasileño Caetano Veloso.

Famosos de distintos países hicieron el gesto de la letra L. / @kleber_mendonca_filho

¿Qué mensaje envió Guillermo del Toro a los brasileños?

El director mexicano, reconocido por películas como La forma del agua y Pinocho, aprovechó su participación para llamar a los ciudadanos brasileños a votar por la libertad y el progreso.

“Hola, amigos de mi amado Brasil, voten para buscar la libertad y el progreso y aprendan de todo lo que está sucediendo en la parte superior del hemisferio”, expresó Del Toro en el video.

Por su parte, Mark Ruffalo también se dirigió a los electores con un mensaje en el que hizo referencia a la defensa de la democracia. El actor pidió votar por Lula y llamó a mantener vivas las instituciones democráticas.

Pedro Almodóvar, en tanto, destacó la importancia que atribuye a esta elección para Brasil y el medio ambiente, mientras que Julie Delpy pidió votar por la democracia.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Brasil?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil está programada para el domingo 25 de octubre de 2026. La contienda enfrenta al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, con Flávio Bolsonaro.

La participación de artistas internacionales se suma a las expresiones públicas de apoyo que ambos candidatos han recibido de figuras del entretenimiento. En este caso, el video impulsado por Kleber Mendonça Filho reunió a personalidades de diferentes países para manifestar su respaldo a Lula antes de la jornada electoral.