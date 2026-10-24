El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre. / IA

El Buen Fin tendrá cinco días de descuentos en noviembre. Conoce las fechas, cómo comparar precios y los requisitos para participar en el sorteo del SAT

El Buen Fin 2026 se realizará del viernes 13 al martes 17 de noviembre, por lo que los consumidores tendrán cinco días para buscar promociones en tiendas físicas y en línea. Antes de comprar, es importante revisar los precios y verificar que los descuentos sean reales para evitar caer en ofertas engañosas. Además de las promociones comerciales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) organizará el Sorteo El Buen Fin 2026, que contempla una bolsa de premios de 500 millones de pesos para consumidores y comercios que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Cuándo empieza el Buen Fin 2026?

De acuerdo con el sitio oficial de El Buen Fin, la edición de este año se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Por primera vez, la campaña tendrá una duración de cinco días, en el marco del periodo de descanso por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Durante estas fechas, los establecimientos participantes podrán ofrecer descuentos y promociones en distintas categorías, como electrónica, electrodomésticos, ropa, calzado y otros productos.

Para conocer qué negocios forman parte de la campaña, los consumidores pueden consultar el directorio oficial en elbuenfin.org

El Buen Fin ofrecerá cinco días de descuentos en México. / Especial

¿Cómo identificar las ofertas falsas durante el Buen Fin?

Uno de los riesgos durante las temporadas de descuentos son las llamadas ofertas simuladas. Estas ocurren cuando un establecimiento incrementa el precio de un producto antes de la campaña para después anunciar una supuesta rebaja que no representa un ahorro real.

Por ejemplo, si un artículo costaba 10 mil pesos y días antes de las promociones aumenta a 15 mil, una oferta posterior de 11 mil pesos podría anunciarse como un descuento, aunque el precio final sea superior al original. Para evitar este tipo de prácticas, se recomienda: Comparar precios: revisa cuánto cuesta el mismo producto en diferentes establecimientos.

Consultar precios anteriores: verifica si el descuento representa un ahorro real.

Revisar las condiciones: lee las restricciones de las promociones, los meses sin intereses y las políticas de devolución.

Comprar en sitios oficiales: verifica la dirección de la página antes de ingresar datos personales o bancarios.

Establecer un presupuesto: prioriza las compras necesarias y evita endeudarte por promociones que no necesitas. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con la herramienta Quién es Quién en los Precios, que permite comparar los costos de distintos productos y establecimientos. Puedes consultar la información en el portal oficial de Profeco.

¿Cómo participar en el sorteo del SAT por el Buen Fin 2026?

El SAT realizará el Sorteo El Buen Fin 2026 para incentivar el uso de medios de pago electrónicos y promover la formalidad comercial. Según la información oficial, la bolsa total asciende a 500 millones de pesos, con premios para consumidores y pequeños comercios participantes.

Para los consumidores, la participación es automática cuando las compras cumplen con las condiciones del sorteo. Entre los requisitos se encuentran: Realizar compras entre el 13 y el 17 de noviembre de 2026.

Pagar con una tarjeta de crédito o débito de una institución bancaria participante.

Comprar en un establecimiento registrado en el programa.

Realizar una operación de al menos 250 pesos.

Los consumidores no necesitan registrarse por separado para participar. Sin embargo, no todas las compras califican: deben cumplir con las bases y condiciones publicadas por el SAT.

El organismo contempla premios de hasta 250 mil pesos para un tarjetahabiente ganador. Los comercios participantes también podrán obtener premios, incluido uno de hasta 260 mil pesos, si cumplen con los requisitos correspondientes.

Para conocer las bases completas, consulta el minisitio oficial del Sorteo El Buen Fin 2026 del SAT.

El SAT realizará el sorteo del Buen Fin en diciembre. / Especial

¿Cuándo se conocerán los resultados del sorteo del Buen Fin?

El calendario oficial del SAT establece que el sorteo se llevará a cabo el 4 de diciembre de 2026, mientras que los resultados se publicarán a partir del 7 de diciembre.

Los consumidores podrán consultar si sus compras participan a partir del 27 de noviembre, mediante el número de la tarjeta correspondiente y en los canales oficiales habilitados para el sorteo.

Antes de realizar una compra durante el Buen Fin, conviene revisar las promociones, comparar precios y confirmar que el establecimiento esté registrado. De esta manera, será más fácil identificar los descuentos que realmente representan un ahorro y conocer las condiciones para participar en los premios del SAT.