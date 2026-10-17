La plataforma permite comparar el comportamiento de los precios antes de realizar una compra y tomar una buena decisión

Encontrar un enorme letrero anunciando un 30, 40 o hasta 50% de descuento puede resultar tentador durante El Buen Fin, pero antes de sacar la tarjeta o hacer clic en “comprar” vale la pena comprobar si realmente estamos frente a una buena promoción. Para facilitar esta tarea, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con la herramienta Quién es Quién en los Precios de El Buen Fin, mediante la cual los consumidores pueden comparar costos y revisar su comportamiento antes de decidir dónde gastar su dinero.

La finalidad es proporcionar mayor información a los consumidores durante una de las temporadas comerciales más importantes del año y, sobre todo, ofrecer elementos que permitan identificar si el precio anunciado durante El Buen Fin representa realmente un ahorro frente a los costos registrados previamente. La herramienta incluye diferentes categorías de productos y permite realizar consultas según la ciudad o municipio donde se planea efectuar la compra.

La Profeco cuenta con la herramienta Quién es Quién en los Precios de El Buen Fin / Especial

¿Cómo saber si una oferta del Buen Fin es real?

Uno de los principales atractivos de la plataforma de Profeco es que no se limita a mostrar el precio que tiene un artículo en determinado momento. El sistema ofrece referencias sobre su comportamiento para que el consumidor tenga más información antes de aceptar una promoción como una verdadera oportunidad.

De acuerdo con la información de Profeco, la herramienta puede mostrar el precio mínimo, máximo y promedio de los productos consultados, además de presentar información sobre las variaciones registradas durante las semanas anteriores.

Esto puede resultar especialmente útil durante El Buen Fin porque permite comparar el supuesto precio promocional con las referencias anteriores. Así, el comprador cuenta con más elementos para determinar si existe una reducción considerable o si la diferencia es menor de lo que aparenta la publicidad.

Los consumidores pueden comparar costos y revisar su comportamiento antes de decidir dónde gastar su dinero / Especial

¿Cómo utilizar la herramienta de Profeco para El Buen Fin 2026?

El funcionamiento está diseñado para que los consumidores puedan realizar una búsqueda de acuerdo con el lugar donde comprarán. Primero es necesario ingresar a la plataforma oficial de El Buen Fin de Profeco y seleccionar la ciudad o municipio correspondiente.

Posteriormente, el usuario puede elegir la categoría del producto que desea consultar. Entre los artículos disponibles se encuentran equipos de tecnología y cómputo, televisores, productos de línea blanca y diferentes electrodomésticos.

Una vez seleccionado el producto, la herramienta permite consultar las referencias de precios disponibles y compararlas antes de acudir a una tienda o completar una compra por internet. Esto resulta especialmente importante cuando un mismo artículo es comercializado por diferentes establecimientos con precios y promociones distintas.

La herramienta incluye diferentes categorías de productos / Especial

¿Qué son las ofertas simuladas?

Uno de los riesgos durante las grandes temporadas de descuentos son las llamadas ofertas simuladas. Se trata de casos en los que un precio puede incrementarse previamente para posteriormente presentar una aparente reducción que resulta más atractiva ante los ojos del consumidor.

Precisamente por ello, observar únicamente el porcentaje de descuento anunciado no siempre permite saber si se está obteniendo el mejor precio. Revisar cuánto costaba previamente un producto y comparar entre establecimientos puede ofrecer un panorama más completo antes de tomar una decisión.

La información histórica disponible en la herramienta de Profeco sirve como referencia para que los consumidores puedan observar las variaciones que ha presentado un artículo y no depender exclusivamente del precio tachado o del porcentaje promocional mostrado por una tienda.

¿Qué productos puedes comparar?

La herramienta incluye diferentes categorías relacionadas con algunos de los artículos que suelen registrar mayor demanda durante las jornadas de descuentos. Entre ellas aparecen tecnología, cómputo, televisores, línea blanca y electrodomésticos, entre otros productos.

La disponibilidad puede variar según la ubicación elegida y la información recopilada por Profeco. Por ello, la recomendación es hacer la consulta antes de realizar la compra y comparar diferentes opciones cuando existan registros suficientes.

También es importante recordar que el precio más bajo no necesariamente debe ser el único criterio de compra. Los consumidores pueden considerar aspectos como garantías, condiciones de entrega, políticas de devolución y características específicas del producto antes de pagar.

¿Qué hacer si detectas publicidad engañosa durante El Buen Fin?

Si durante El Buen Fin un consumidor identifica una posible irregularidad, Profeco mantiene diferentes canales para recibir orientación y reportes. Entre ellos se encuentra el Teléfono del Consumidor, en el 55 5568 8722, además del correo electrónico denunciapublicitaria@profeco.gob.mx para casos relacionados con posibles irregularidades publicitarias.

Antes de realizar una compra también es recomendable guardar capturas de pantalla, fotografías, publicidad, comprobantes y cualquier documento donde aparezcan las condiciones de la promoción. Estos elementos pueden resultar útiles en caso de que posteriormente exista alguna diferencia entre lo anunciado y lo ofrecido por el establecimiento.

Además del porcentaje de descuento, conviene revisar cuidadosamente restricciones, vigencia, formas de pago participantes y condiciones aplicables. Una promoción atractiva puede incluir requisitos específicos que cambien considerablemente el beneficio final.