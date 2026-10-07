¿Por qué pedir comida por app sale más caro? Profeco explica los cobros que aumentan tu cuenta

El precio que aparece en el menú digital puede aumentar antes de confirmar el pedido debido a tarifas de servicio, envío y otros conceptos

Pedir la cena o la comida desde el celular se ha convertido en una alternativa cómoda para quienes no quieren cocinar o salir de casa, pero esa facilidad puede provocar que el precio final sea considerablemente mayor al que aparece inicialmente en el menú digital. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la Revista del Consumidor, llamó a los usuarios a prestar atención a los diferentes cargos que pueden acumularse antes de confirmar una compra mediante una aplicación de entrega de alimentos.

El problema no necesariamente está en el precio inicial que llama la atención del consumidor, sino en todos los conceptos que pueden añadirse durante el proceso de compra. Dependiendo de la plataforma, restaurante, distancia, tamaño del pedido y demanda existente en ese momento, el usuario puede encontrarse con tarifas adicionales que terminan elevando el monto que originalmente tenía contemplado gastar.

Pedir la cena o la comida desde el celular se ha convertido en una alternativa cómoda / Magnific

¿Por qué pedir comida por aplicación puede salir más caro?

De acuerdo con la información difundida por Profeco, un platillo anunciado en 150 pesos dentro de una plataforma podría alcanzar aproximadamente 182.50 pesos si se añade, por ejemplo, una tarifa de envío promedio de 10 pesos y una propina sugerida de 15%. Y el monto podría incrementarse todavía más si aparecen otros conceptos dentro del desglose de la operación.

Por esta razón, el precio que aparece junto a la fotografía de una hamburguesa, pizza, tacos o cualquier otro alimento no necesariamente representa el total que terminará pagando el cliente. Para conocer el costo real es necesario avanzar en el proceso de compra y revisar detalladamente cada concepto antes de autorizar el cobro.

Profeco advierte que pueden existir cinco elementos principales que incrementen el gasto: diferencias o sobreprecio en los platillos respecto a otros canales de venta, tarifa por servicio, costo de envío, cargo por no alcanzar un pedido mínimo y costos asociados a momentos de alta demanda.

Profeco llama a prestar atención a los diferentes cargos que se acumulan antes de la compra / Magnific

Estos son los cargos que pueden aumentar tu pedido

Uno de los primeros aspectos que debe revisar el consumidor es el precio del propio alimento, pues el costo mostrado dentro de una aplicación puede ser diferente al disponible directamente en el establecimiento. Por ello, antes de ordenar puede resultar conveniente consultar el menú o canales oficiales del restaurante para realizar una comparación.

A esto puede añadirse la tarifa por servicio, un concepto relacionado con la operación e infraestructura tecnológica de la plataforma. También está el costo de envío, cuyo monto puede cambiar dependiendo de diferentes condiciones de la entrega.

Otro concepto que puede aparecer es la tarifa por pedido mínimo. Algunas plataformas establecen un consumo determinado y, cuando el usuario compra por debajo de esa cantidad, pueden agregar un cargo adicional. De esta manera, ordenar únicamente un platillo o un producto económico podría terminar siendo proporcionalmente más caro.

Finalmente se encuentran los cargos vinculados con la alta demanda, que pueden presentarse cuando existe un gran volumen de pedidos, menor disponibilidad de repartidores o determinadas condiciones que afectan el servicio.

El precio que aparece junto a la fotografía de un alimento no necesariamente representa el total a pagar / Magnific

Cuidado con la propina que aparece antes de pagar

Otro aspecto que Profeco recomienda observar detenidamente es la propina sugerida. Algunas plataformas muestran automáticamente determinados porcentajes antes de finalizar la operación, por lo que el usuario debe revisar el desglose para saber exactamente qué cantidad está autorizando.

La propina es una aportación voluntaria para el repartidor, por lo que el consumidor debe prestar atención al porcentaje seleccionado y comprobar que corresponde con la cantidad que desea entregar. Este pequeño detalle puede hacer que el total sea diferente al que esperaba cuando comenzó a realizar el pedido.

El ejemplo presentado con un platillo de 150 pesos permite dimensionar el efecto: al incorporar un envío promedio de 10 pesos y una propina sugerida del 15%, el desembolso llegaría aproximadamente a 182.50 pesos, incluso antes de considerar otros posibles cargos que pudieran aplicar dependiendo de la operación.

¿Las membresías con envíos gratis realmente permiten ahorrar?

Las plataformas también ofrecen suscripciones o membresías mensuales que prometen beneficios como envíos gratuitos bajo determinadas condiciones. Sin embargo, Profeco señala que contratarlas no significa automáticamente que todos los usuarios vayan a ahorrar dinero.

Para saber si una membresía resulta conveniente es necesario considerar cuántas veces se utiliza la aplicación durante el mes, cuánto se gasta normalmente en envíos y cuál es el precio de la suscripción. Una persona que realiza pedidos constantemente podría encontrar mayor utilidad en estos planes que alguien que solamente utiliza el servicio de manera ocasional.

También es recomendable revisar las condiciones aplicables a los beneficios, debido a que un supuesto “envío gratis” puede estar sujeto a montos mínimos de compra, restaurantes participantes u otras restricciones establecidas por cada servicio.

Profeco recomienda revisar cancelaciones y reembolsos

Antes de realizar una compra también es conveniente conocer las políticas de cancelación y reembolso. Un pedido puede enfrentar diferentes inconvenientes: retrasos, productos faltantes, alimentos distintos a los solicitados o incluso una cancelación.

Las condiciones para solicitar una devolución pueden variar dependiendo de cada plataforma y de la situación que se presente. Por ello, conocer previamente las reglas ayuda al consumidor a saber qué opciones tendrá en caso de enfrentar algún problema con su compra.