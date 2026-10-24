Otros policías intervinieron y la presentaron ante el Ministerio Público / Especial

La conductora presuntamente atacó al oficial cuando éste pretendía retirar la placa de un automóvil estacionado en doble fila

Lo que comenzó como una infracción de tránsito por estacionarse en doble fila terminó con una mujer detenida y presentada ante el Ministerio Público en la Ciudad de México. La conductora es señalada por presuntamente morder en uno de los brazos a un policía de Tránsito cuando el uniformado pretendía retirar una placa del automóvil durante un operativo realizado en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los hechos ocurrieron sobre avenida Eduardo Molina, en la colonia Del Parque, mientras elementos de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban un dispositivo destinado a recuperar vialidades y retirar obstáculos que afectaran la circulación. Durante la revisión, los agentes detectaron un automóvil estacionado en doble fila y uno de ellos comenzó con el procedimiento correspondiente.

Lo que comenzó como una infracción por estacionarse en doble fila terminó con una mujer detenida / Especial

¿Por qué la mujer mordió al policía de Tránsito?

De acuerdo con la versión difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el problema comenzó cuando el oficial se disponía a retirar la placa de circulación del automóvil debido a que se encontraba estacionado de manera irregular.

"Los hechos ocurrieron durante la implementación de un dispositivo para recuperar vialidades sobre la avenida Eduardo Molina, en la colonia Del Parque, cuando un oficial pretendía retirar la placa de circulación de un vehículo estacionado en doble fila, en infracción al Reglamento de Tránsito, momento en que la conductora presuntamente lo agredió al morderlo en un brazo". dijo la SSC en las redes sociales.

La situación cambió rápidamente de una infracción administrativa a una presunta agresión física. Según la dependencia capitalina, la mujer habría mordido al elemento en uno de sus brazos con la intención de evitar que continuara el procedimiento de tránsito.

La conductora es señalada por presuntamente morder en uno de los brazos a un policía de Tránsito / Especial

Ante lo ocurrido, otros policías que participaban en el mismo operativo intervinieron para controlar la situación y asegurar a la conductora. La SSC informó posteriormente que la mujer fue detenida, se le comunicaron sus derechos y fue trasladada ante la autoridad ministerial.

"Por lo anterior, con apoyo del personal operativo que se encontraba en el lugar, la mujer fue detenida, informada de sus derechos de ley y presentada ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica", dijo la SSC.

VIDEO muestra el momento del altercado en Eduardo Molina

El caso tomó mayor fuerza después de que comenzaran a circular en redes sociales imágenes del enfrentamiento entre la conductora y los elementos de Tránsito. En el material puede observarse parte del momento en el que los policías intentan realizar el procedimiento correspondiente mientras la mujer reclama por la placa del automóvil.

En el video difundido en redes sociales se escucha a la mujer reclamar: "¡No me lo vas a quitar!", en referencia a la placa de su automóvil.

Los hechos ocurrieron sobre avenida Eduardo Molina, en la colonia Del Parque / Especial

Posteriormente, la situación escala y la mujer presuntamente se abalanza contra uno de los uniformados, quien termina siendo mordido en uno de los brazos. Otros agentes que se encontraban cerca intervienen inmediatamente para separar a la conductora y evitar que continúe el altercado.

Las imágenes rápidamente generaron comentarios entre usuarios debido a lo inusual del episodio: una infracción por estacionarse en doble fila terminó con la automovilista detenida y trasladada ante el Ministerio Público.

¿Qué pasó con la mujer que mordió al policía?

Después del incidente, los oficiales detuvieron a la conductora y la llevaron ante el agente del Ministerio Público, autoridad que tendrá que analizar los hechos, determinar su situación jurídica y establecer si existe alguna responsabilidad adicional por la presunta agresión contra el elemento de Tránsito.

Hasta el momento, la SSC no ha informado públicamente la identidad de la mujer ni ha detallado qué resolución tomó posteriormente el Ministerio Público. Tampoco se ha dado a conocer si la conductora permanecerá detenida, enfrentará algún procedimiento adicional o podrá continuar el proceso en libertad.