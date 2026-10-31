La noche de Halloween está aquí y, si todavía no sabes dónde pedir calaverita, una aplicación puede ayudarte a encontrar casas y negocios que participan en la entrega de dulces. Se trata de Dulce Halloween , una plataforma que utiliza un mapa interactivo para localizar los puntos registrados y planear un recorrido.

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¿Cómo funciona el mapa de Dulce Halloween 2026?

La aplicación está disponible para dispositivos Android y iOS. Su principal función es mostrar los domicilios y establecimientos que se registraron para repartir golosinas durante la temporada.

Para utilizarla, sigue estos pasos:

Descarga Dulce Halloween desde Google Play o la App Store. Abre el mapa y permite el acceso a tu ubicación si quieres consultar los puntos cercanos. Revisa las casas y negocios registrados, así como los horarios disponibles. Identifica las ubicaciones que están cerca unas de otras y organiza tu recorrido.

La plataforma también permite que los vecinos registren sus viviendas y negocios para que otras personas puedan encontrarlos durante la noche de Halloween.