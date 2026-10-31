Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX: ¿a qué hora empieza HOY 31 de octubre y qué calles estarán cerradas?

El Día de Muertos tomará las calles de la Ciudad de México. / iStock

La CDMX se prepara para una de sus celebraciones más esperadas, pero los cierres viales podrían complicar los traslados durante varias horas

El Desfile de Día de Muertos 2026 provocará cierres viales y modificaciones en el transporte público de la Ciudad de México este sábado 31 de octubre. Las afectaciones se concentrarán en Paseo de la Reforma y calles del Centro Histórico, por lo que los automovilistas deberán considerar rutas alternas para evitar congestionamientos. El recorrido comenzará a las 14:00 horas en la Glorieta de la Diana Cazadora y avanzará hasta el Zócalo capitalino, donde se espera que concluya entre las 18:30 y las 19:00 horas.

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Debido al paso de los contingentes, carros alegóricos y comparsas, las restricciones podrían comenzar desde antes del evento y extenderse a vialidades cercanas.

¿Qué calles estarán cerradas por el Desfile de Día de Muertos?

Las principales afectaciones a la circulación se concentrarán en las avenidas que forman parte del recorrido, desde la zona de Reforma hasta el primer cuadro de la capital. Estas son las vialidades que los automovilistas deberán evitar: Glorieta de la Diana Cazadora.

Paseo de la Reforma, en dirección al Centro Histórico.

Cruces de Paseo de la Reforma con avenida Insurgentes.

Glorieta de El Caballito.

Avenida Juárez, a la altura de la Alameda Central y Bellas Artes.

Eje Central Lázaro Cárdenas, en su cruce con avenida Juárez.

Calle 5 de Mayo.

Calle 20 de Noviembre.

Plaza de la Constitución y alrededores del Zócalo. Los cortes podrían extenderse a calles aledañas conforme avance el desfile y aumente la concentración de espectadores.

¿Cuáles son las alternativas viales para evitar el desfile?

Si necesitas trasladarte por la zona centro de la CDMX, puedes considerar las siguientes alternativas para evitar el recorrido del desfile: Circuito Interior: permite rodear el corredor de Paseo de la Reforma.

Eje 1 Norte: alternativa para desplazamientos por la zona norte del Centro Histórico.

Eje 1 Oriente: opción para circular por el costado oriental del primer cuadro.

Avenida Chapultepec: puede facilitar algunos traslados entre el poniente y el centro.

José María Izazaga: alternativa para desplazamientos al sur del Centro Histórico.

Fray Servando Teresa de Mier: otra opción para rodear la zona afectada. Estas vialidades también podrían presentar carga vehicular debido a los desvíos, por lo que se recomienda salir con anticipación y consultar los reportes de tránsito.

El Desfile de Día de Muertos 2026 recorrerá Paseo de la Reforma y llegará al Zócalo capitalino este sábado 31 de octubre. / iStock

¿Qué estaciones del Metrobús estarán cerradas el 31 de octubre?

El servicio del Metrobús también tendrá modificaciones este sábado debido al recorrido del Gran Desfile de Día de Muertos. Los ajustes anunciados contemplan afectaciones en las líneas 1, 3, 4 y 7, principalmente entre las 13:00 y las 20:00 horas, aunque la Línea 7 tendrá restricciones desde las 4:30 hasta las 22:00 horas. Estos son los cambios previstos: Línea 1: permanecerán sin servicio las estaciones Buenavista II, Reforma y Hamburgo. También se suspenderá la ruta de Indios Verdes a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Línea 3: estarán cerradas las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas.

Línea 4: se suspenderá el servicio en el tramo de Buenavista a Amajac. La Ruta Norte tendrá modificaciones y operará de Teatro Blanquita a San Lázaro; tampoco habrá servicio de Buenavista a Bellas Artes.

Línea 7: tendrá restricciones operativas en el corredor de Paseo de la Reforma, desde las 4:30 hasta las 22:00 horas. Los horarios de restablecimiento podrían variar dependiendo del avance del desfile y la reapertura de las vialidades.

Miles de personas podrán disfrutar del desfile este sábado. / iStock

¿Qué estaciones del Metro podrían tener restricciones?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro también podría registrar afectaciones en estaciones cercanas al recorrido, principalmente por la concentración de asistentes. Entre las estaciones que podrían tener restricciones de acceso se encuentran: Línea 1: Insurgentes, Sevilla y Balderas.

Línea 2: Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Bellas Artes.

Línea 3: Hidalgo.

Línea 8: Bellas Artes y San Juan de Letrán. Las posibles restricciones dependerán de la afluencia de pasajeros y de las medidas de seguridad implementadas durante el evento. Se recomienda consultar los avisos oficiales del Metro antes de salir.

¿Cuál será la ruta del Desfile de Día de Muertos 2026?

Una de las novedades de esta décima edición será el cambio en el punto de partida, pues el desfile ya no comenzará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec. En esta ocasión, los contingentes saldrán de la Glorieta de la Diana Cazadora y recorrerán las siguientes vialidades: Glorieta de la Diana Cazadora. Paseo de la Reforma. Glorieta de El Caballito. Avenida Juárez. Eje Central Lázaro Cárdenas. Calle 5 de Mayo. Zócalo capitalino.

El espectáculo comenzará a las 14:00 horas y se prevé que concluya alrededor de las 19:00 horas.

Por ello, si planeas acudir al desfile o necesitas circular por el Centro Histórico, considera las afectaciones viales y los cambios en el transporte público para organizar tus traslados.