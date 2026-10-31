La Catrina Gigante del Zócalo mide más que el Cristo Redentor y equivale a casi 14 porterías de futbol

Con más de 33 metros de altura, la Catrina del Zócalo se convirtió en la más alta del mundo. / IA

¿Una portería de futbol, un aro de basquetbol o un edificio? Estas comparaciones muestran qué tan grande es la Catrina Gigante instalada en la CDMX

La Catrina Gigante instalada en el Zócalo de la Ciudad de México no pasa desapercibida. Con más de 33 metros de altura, la figura que protagoniza la Megaofrenda de Día de Muertos 2026 tiene dimensiones que pueden compararse con edificios, monumentos internacionales e incluso instalaciones deportivas.

La escultura, elaborada por el Taller de Arte Xibalbá, busca romper con las dimensiones habituales de las figuras tradicionales de Día de Muertos y se convirtió en uno de los principales atractivos de la temporada. Pero, ¿qué tan grande es en realidad? Estas comparaciones ayudan a dimensionar su tamaño.

¿A cuántos pisos de un edificio equivale la Catrina del Zócalo?

Una de las maneras más sencillas de imaginar sus dimensiones es pensar en un edificio de aproximadamente 11 pisos.

Con una altura superior a los 33 metros, la Catrina alcanza una dimensión similar a la de una construcción de esa cantidad de niveles, aunque la altura de cada piso puede variar dependiendo del inmueble.

Esto significa que una persona que se encuentre frente a la figura tendrá que levantar considerablemente la mirada para alcanzar a observar su tocado.

¿Es más alta que el Cristo Redentor?

La comparación más llamativa es con el famoso Cristo Redentor de Brasil. Esta escultura mide 30 metros de altura sin contar su pedestal, por lo que la Catrina capitalina la supera por aproximadamente 3.4 metros.

Sin embargo, hay una precisión importante: el monumento brasileño alcanza los 38 metros cuando se incluye su pedestal. Por ello, la Catrina es más alta que la estatua, pero no que el conjunto completo del Cristo Redentor.

La figura instalada en la Plaza de la Constitución supera en altura a la estatua del Cristo Redentor de Brasil, que mide 30 metros sin contar su pedestal. / IA

La Catrina equivale a casi 14 porterías de futbol apiladas

Una portería de futbol reglamentaria tiene una altura de 2.44 metros, de acuerdo con las reglas de la International Football Association Board (IFAB).

Si se multiplicara esa medida por 14, el resultado sería de 34.16 metros. Esto significa que la Catrina del Zócalo tiene una altura equivalente a casi 14 porterías colocadas una encima de otra.

La diferencia entre ambas medidas es de apenas 74.9 centímetros, una manera sencilla de imaginar la dimensión de la escultura.

Equivale a más de 10 canastas de basquetbol apiladas

Otra comparación permite imaginar su tamaño desde una cancha deportiva. La altura reglamentaria de un aro de basquetbol es de 3.05 metros.

Si se colocaran 10 aros uno encima del otro, alcanzarían 30.5 metros. La Catrina todavía tendría casi tres metros adicionales, una diferencia que equivale prácticamente a otro aro de basquetbol.

La escultura de Día de Muertos supera los 33 metros de altura, casi lo mismo que 14 porterías de futbol colocadas una sobre otra. / IA

Supera por más de cinco metros a la Catrina de Puerto Vallarta

La monumental figura también dejó atrás una marca que anteriormente pertenecía a Puerto Vallarta, Jalisco.

La Catrina instalada en ese destino turístico alcanzaba los 28.15 metros de altura. Frente a ella, la escultura de la Ciudad de México tiene una diferencia de 5.261 metros, suficiente para establecer una nueva marca mundial.

Con sus 33.411 metros, la figura capitalina obtuvo el reconocimiento de Guinness World Records como la Catrina más alta del mundo.

La Catrina Gigante supera por más de cinco metros a la Catrina de Puerto Vallarta. / Especial

¿Dónde se puede visitar la Catrina más alta del mundo?

La figura forma parte de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos instalada en la Plaza de la Constitución, frente a la Catedral Metropolitana.

El público puede visitarla de manera gratuita hasta el 2 de noviembre de 2026, fecha en la que concluirá la exhibición.

Además de convertirse en un atractivo turístico, la escultura rinde homenaje a la Catrina Garbancera, creación del grabador mexicano José Guadalupe Posada, una imagen que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los símbolos más representativos de las celebraciones de Día de Muertos.