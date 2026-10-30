¿Qué pasó en Tortas Gigantes Sur 12? Choque deja una mujer muerta y varios heridos en CDMX

Un automóvil se estrelló contra el establecimiento Tortas Gigantes Sur 12, en la alcaldía Coyoacán. / X: @JefeVulcanoCova

Una mujer perdió la vida y varias personas resultaron heridas luego de que un automóvil se impactara contra una tortería en el sur de la CDMX

Un fuerte accidente automovilístico provocó una tragedia en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, la mañana de este viernes 30 de octubre. Un automóvil se estrelló contra el establecimiento Tortas Gigantes Sur 12. El saldo preliminar fue de una mujer fallecida y varias personas lesionadas.

¿Qué pasó en Tortas Gigantes Sur 12 de Coyoacán?

El accidente ocurrió en el cruce de Calzada de las Bombas y Huixtla, en la colonia Cafetales, cuando el conductor de un automóvil negro perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra el establecimiento de comida.

El impacto provocó importantes daños en la fachada y el mobiliario de Tortas Gigantes Sur 12. Fotografías y videos difundidos en redes sociales mostraron el automóvil con la parte frontal destrozada, así como mesas, sillas y otros objetos esparcidos sobre la vía pública.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), paramédicos y personal de emergencias acudieron al lugar para atender a las víctimas y asegurar la zona.

El accidente en Coyoacán dejó una mujer fallecida y cuatro personas lesionadas, de acuerdo con el reporte de la SSC. / X: @JefeVulcanoCova

¿Cuántos muertos y heridos dejó el accidente en Coyoacán?

El choque dejó una mujer de aproximadamente 50 años sin vida, quien fue localizada inconsciente por los policías que llegaron al sitio. Posteriormente, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Sobre las personas lesionadas, los primeros reportes difundidos señalaron que había hasta siete heridos. Sin embargo, la SSC confirmó inicialmente la atención de cuatro personas: Dos mujeres de 42 y 56 años, quienes presentaban golpes en distintas partes del cuerpo.

Una mujer de 27 años, quien sufrió una fractura expuesta.

Un hombre de 29 años, con dorsolumbalgia. La mujer de 27 años y el hombre de 29 fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Así quedó el automóvil que se impactó contra el establecimiento Tortas Gigantes Sur 12, en Calzada de las Bombas. / X: @JefeVulcanoCova

Choque provoca fuga de gas en Tortas Gigantes Sur 12

Además de las afectaciones al establecimiento, el impacto del automóvil rompió una tubería de gas ubicada en el exterior del negocio, lo que provocó una fuga y movilizó al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Juan Manuel Pérez Cova, director operativo de Bomberos CDMX, informó sobre las labores de emergencia para controlar la fuga y evitar mayores riesgos para las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Los equipos de emergencia realizaron maniobras para atender el incidente, mientras policías mantenían acordonada la zona. Hasta el momento, no se confirmó que hubiera ocurrido una explosión.

¿Quién es el conductor detenido tras el choque en Coyoacán?

El automovilista involucrado en el accidente tiene 25 años y fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.