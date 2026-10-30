Megamarcha del IMSS en CDMX: horarios, rutas y calles afectadas este viernes 30 de octubre

Trabajadores del IMSS realizarán dos movilizaciones este viernes 30 de octubre en la Ciudad de México. / IA

Trabajadores del Seguro Social realizarán dos movilizaciones en la capital para exigir mejoras salariales y cambios sindicales; conoce dónde comenzarán y qué avenidas podrían registrar complicaciones

La Ciudad de México tendrá una jornada de movilizaciones este viernes 30 de octubre debido a la megamarcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes realizarán dos concentraciones en distintos puntos de la capital para exigir mejoras laborales.

Las protestas, organizadas por trabajadores activos, de base y jubilados, podrían provocar afectaciones viales en Paseo de la Reforma, avenida Bucareli y la zona del Centro Médico Nacional Siglo XXI, además de complicaciones en los alrededores del Centro Histórico.

La movilización forma parte de una protesta nacional denominada por sus organizadores como la Segunda Mañanera de la Resistencia, que también contempla manifestaciones frente a hospitales y unidades médicas de diferentes estados.

¿A qué hora comienza la megamarcha del IMSS y cuáles son sus rutas?

De acuerdo con la convocatoria difundida por los trabajadores inconformes, en la CDMX se realizarán dos movilizaciones, una por la mañana y otra por la tarde. Estos son los horarios y puntos de concentración: Primera movilización: 10:00 horas. El contingente se reunirá en las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, y avanzará hacia la Secretaría de Gobernación, sobre avenida Bucareli.

Segunda movilización: 15:00 horas. Los participantes comenzarán a concentrarse en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado sobre avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores.

Salida vespertina: 16:00 horas. El segundo contingente comenzará su desplazamiento con dirección al Zócalo capitalino, aunque su recorrido definitivo todavía no está confirmado. Los organizadores estiman que al menos 10 mil trabajadores podrían participar en la concentración vespertina.

¿Qué calles estarán afectadas por la megamarcha del IMSS?

Debido al paso de los contingentes, algunas de las principales vialidades de la capital podrían registrar cortes intermitentes, reducción de carriles y complicaciones en la circulación. Entre las zonas que los automovilistas deberán tomar en cuenta se encuentran: Paseo de la Reforma: por la concentración y el recorrido del contingente matutino.

Avenida Bucareli: debido a que será el destino de la primera movilización.

Avenida Insurgentes: principalmente en los cruces con Paseo de la Reforma.

Avenida Cuauhtémoc: por la concentración de trabajadores afuera del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Avenida Juárez y Centro Histórico: podrían presentar afectaciones dependiendo del recorrido del contingente vespertino. Hasta el momento, no se ha publicado un listado oficial de cierres viales específicos, por lo que las afectaciones dependerán del avance de los manifestantes y de los cortes que determinen las autoridades.

Paseo de la Reforma será uno de los puntos con posibles afectaciones por la megamarcha del IMSS. / IA

¿Qué líneas del Metrobús podrían presentar afectaciones?

Los usuarios del transporte público también deberán mantenerse atentos, especialmente quienes utilizan las rutas que atraviesan las zonas de concentración. Las líneas que podrían presentar complicaciones son: Línea 7 del Metrobús: recorre Paseo de la Reforma.

Línea 1 del Metrobús: circula por avenida Insurgentes, cuyos cruces con Reforma podrían registrar interrupciones. Por ahora, no hay confirmación de estaciones cerradas ni modificaciones oficiales en el servicio de estas líneas.

Trabajadores del Seguro Social realizarán dos movilizaciones en la capital. / RS

¿Qué alternativas viales puedes tomar?

Si necesitas trasladarte por la zona de Reforma, Bucareli o el Centro Histórico, puedes considerar otras vialidades dependiendo de tu punto de partida y destino. Entre las opciones que podrían ayudar a evitar los puntos de concentración se encuentran: Circuito Interior.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida Chapultepec. Es importante considerar que estas alternativas no son desvíos oficiales y podrían presentar carga vehicular conforme avance la movilización.

¿Habrá servicio en hospitales y clínicas del IMSS?

Aunque los trabajadores realizarán movilizaciones en diferentes puntos del país, los organizadores han señalado que buscan evitar la suspensión de la atención médica a los derechohabientes. Entre los servicios prioritarios que se contempla mantener están: Urgencias.

Hospitalización.

Terapia intensiva.

Atención de partos.

Hemodiálisis. Hasta el momento, no se ha informado sobre una suspensión general de consultas o servicios médicos por la megamarcha del viernes. Por ello, quienes tengan citas, estudios o procedimientos programados deberán mantenerse atentos a los avisos oficiales del IMSS.