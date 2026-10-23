Modalidad 40 del IMSS 2026: ¿cómo afecta el nuevo valor de la UMA a tu pensión?

Quienes ya están inscritos conservarían sus condiciones actuales / Magnific

El nuevo límite salarial para incorporarse a este esquema podría reducir las opciones de algunos trabajadores para incrementar su dinero

La actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026 y los cambios en las condiciones de acceso a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) colocan nuevamente en el centro de la discusión el monto que pueden alcanzar las pensiones en México.

Este esquema, conocido oficialmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que ciertos trabajadores que dejaron de cotizar como asalariados continúen realizando aportaciones al Seguro Social. Sin embargo, las nuevas disposiciones sobre el salario de incorporación podrían limitar las estrategias de quienes buscan aumentar el monto de su retiro.

Las nuevas disposiciones sobre el salario de incorporación podrían limitar las estrategias de ahorro / Magnific

¿Cuánto vale la UMA en 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fijó el valor de la UMA para 2026, con vigencia a partir del 1 de febrero. Esta unidad de referencia se utiliza para calcular distintas obligaciones previstas en las leyes y disposiciones jurídicas del país.

Los valores establecidos para este año son los siguientes: UMA diaria: 117.31 pesos.

UMA mensual: 3,566.22 pesos.

UMA anual: 42,794.64 pesos.

La actualización representa un incremento de 3.69% respecto al valor de 2025, de acuerdo con el comunicado oficial del Inegi publicado el 8 de enero de 2026. La UMA fue creada en 2016 con el propósito de desvincular del salario mínimo el cálculo de diversas obligaciones económicas. Actualmente, sirve como referencia para determinar multas, sanciones, contribuciones y otros conceptos previstos en la legislación.

La UMA fue creada en 2016 con el propósito de desvincular del salario mínimo el cálculo de diversas obligaciones económicas / Magnific

Su valor se revisa cada año con base en la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registrada durante diciembre del año anterior.

¿Cómo influye la UMA en la Modalidad 40 del IMSS?

La UMA interviene en la determinación de ciertos límites relacionados con el salario de cotización en la Modalidad 40. Este factor es relevante porque el monto de las aportaciones y las condiciones del régimen pensionario pueden influir en el resultado de la pensión. La Modalidad 40 está dirigida a trabajadores que dejaron de cotizar en el régimen obligatorio y desean continuar aportando por cuenta propia, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Para acceder a este mecanismo, deben haber sido dados de baja del régimen obligatorio, contar con al menos 52 semanas cotizadas durante los cinco años anteriores a la baja y solicitar su incorporación dentro de los cinco años posteriores a esta. El esquema puede ayudar a sumar semanas de cotización y, en determinados casos, mejorar las condiciones del retiro. Sus efectos dependen del historial laboral y del régimen bajo el cual se tramite la pensión.

La Modalidad 40 está dirigida a trabajadores que dejaron de cotizar en el régimen obligatorio / Magnific

¿Qué cambia con el nuevo límite salarial?

Uno de los puntos relevantes de las nuevas disposiciones es el límite aplicable a quienes buscan incorporarse a la Modalidad 40. De acuerdo con el especialista Pedro Vásquez Colmenares, quien platicó con Uno TV, el nuevo parámetro toma como referencia el último salario de cotización registrado como trabajador asalariado, al que se agrega una UMA.

Para explicar el alcance de esta modificación, el especialista planteó un ejemplo sobre las condiciones anteriores y las actuales.

Antes del cambio, una persona que cotizaba con ocho UMA podía incorporarse a la Modalidad 40 con un salario de hasta 25 UMA. Bajo el nuevo límite descrito en el ejemplo, esa misma persona podría ingresar con nueve UMA, pero ya no con 25 UMA.

La diferencia es importante para quienes contemplaban elevar considerablemente su salario de cotización al incorporarse a este esquema con el objetivo de mejorar su futura pensión.

¿A quiénes afectan los cambios de la Modalidad 40?

Las nuevas condiciones distinguen entre quienes ya reciben una pensión, los trabajadores que actualmente están inscritos y las personas que pretenden ingresar por primera vez.

Estos son los principales escenarios: Personas pensionadas: de acuerdo con el especialista, no tendrían afectaciones por los cambios, al contar con una pensión otorgada y un derecho adquirido.

Trabajadores inscritos en la Modalidad 40: conservarían las condiciones con las que ingresaron hasta que concluya el periodo contratado.

Nuevas incorporaciones: quedarían sujetas al nuevo límite salarial, calculado con base en el último salario base de cotización registrado ante el IMSS, con un margen adicional de hasta una UMA.

Revisión de la medida: el acuerdo contempla un análisis del impacto financiero de la Modalidad 40 en un plazo máximo de seis meses, después del cual se determinará la continuidad de las nuevas disposiciones.