El IMSS estableció medidas temporales para la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio / Especial

Habrá un nuevo límite relacionado con el último salario de cotización, trámites digitales y protección para quienes ya están inscritos

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá nuevas condiciones a partir del jueves 22 de octubre de 2026, luego de que el Consejo Técnico aprobó una serie de medidas temporales para la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio. Los cambios impactarán principalmente a las personas que busquen incorporarse al esquema a partir de la entrada en vigor del acuerdo, mientras que quienes ya se encuentran inscritos podrán continuar temporalmente bajo las condiciones que tienen contratadas.

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Las modificaciones quedaron establecidas en el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, aprobado por el Consejo Técnico del IMSS durante una sesión extraordinaria celebrada el 10 de octubre y publicado este 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El documento establece medidas temporales mientras el Instituto realiza un análisis financiero y actuarial para determinar la viabilidad de la Continuación Voluntaria en el mediano y largo plazos.

La Modalidad 40 del IMSS tendrá nuevas condiciones a partir del jueves 22 de octubre de 2026 / Especial

¿Qué cambia en la Modalidad 40 del IMSS?

Uno de los cambios más importantes está relacionado con el salario base de cotización que podrán elegir las personas que soliciten incorporarse a la Continuación Voluntaria bajo las nuevas disposiciones. Este punto resulta especialmente relevante porque el salario con el que se cotiza puede influir en el cálculo de los derechos pensionarios, dependiendo del régimen que corresponda a cada asegurado.

Las nuevas incorporaciones tomarán como referencia el último salario base de cotización registrado por el trabajador, con la posibilidad de utilizar ese mismo salario o incrementarlo hasta por el equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA). En ningún caso podrá establecerse un importe inferior al salario mínimo general vigente correspondiente al resto del país.

En términos prácticos, esto implica una restricción para quienes pretendían darse de alta en la Continuación Voluntaria utilizando desde el inicio un salario considerablemente superior al que tenían registrado antes de dejar el régimen obligatorio. El último salario cotizado se convierte en la referencia fundamental para las nuevas incorporaciones, con el margen adicional contemplado en el acuerdo.

El Consejo Técnico aprobó una serie de medidas temporales para la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio / Especial

¿Qué pasará con quienes ya están inscritos en Modalidad 40?

Este es uno de los puntos que más puede preocupar a los trabajadores, pero el acuerdo contempla una protección específica para quienes ya se encuentran inscritos en la Modalidad 40 cuando entren en vigor las nuevas disposiciones.

Estas personas podrán permanecer bajo las condiciones que actualmente tienen contratadas hasta que concluya su periodo, por lo que el cambio no implica que automáticamente se modifique de un día para otro el salario con el que están cotizando.

El IMSS también establece que las semanas y salarios efectivamente cotizados y pagados conservarán su reconocimiento y tendrán plenos efectos para determinar los derechos pensionarios. En otras palabras, la publicación del nuevo acuerdo no elimina las semanas previamente reconocidas ni borra las aportaciones realizadas por los asegurados.

Los cambios impactarán principalmente a las personas que busquen incorporarse al nuevo esquema / Especial

¿Cuándo entran en vigor las nuevas reglas de Modalidad 40?

El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 21 de octubre de 2026 y las medidas comenzarán a aplicarse a partir del jueves 22 de octubre.

Por ello, el documento establece una diferencia importante entre los asegurados que ya forman parte del esquema y las solicitudes que se realicen bajo las nuevas disposiciones. Para estas últimas se aplicarán las condiciones temporales aprobadas por el Consejo Técnico.

El acuerdo tampoco representa, por ahora, una reforma definitiva a todo el sistema de pensiones. El propio documento lo presenta como un conjunto de medidas temporales, mientras distintas áreas del Instituto estudian los efectos financieros y actuariales del esquema.

Nuevas incorporaciones comenzarán desde el día de la solicitud

Otro cambio importante tiene que ver con la fecha a partir de la cual surtirá efectos la incorporación.

Bajo las nuevas disposiciones, las incorporaciones se realizarán a partir del día en que el interesado presente su solicitud ante el Instituto. Este punto deberá ser tomado en cuenta por las personas que planean utilizar la Continuación Voluntaria como parte de su estrategia para conservar derechos pensionarios.

La modificación busca establecer criterios específicos para el momento en que comienza el aseguramiento y forma parte del paquete de medidas temporales aprobadas por el Consejo Técnico.

Modalidad 40 avanzará hacia trámites únicamente digitales

El acuerdo también incluye un cambio operativo importante. El IMSS instruyó a sus áreas de Incorporación y Recaudación e Innovación y Desarrollo Tecnológico para realizar los ajustes necesarios en sistemas y procedimientos con el objetivo de que la inscripción a la Continuación Voluntaria pueda efectuarse exclusivamente mediante mecanismos digitales.

Estos sistemas deberán garantizar la trazabilidad y consistencia de los registros afiliatorios. Al mismo tiempo, el Instituto deberá desarrollar un canal de atención para analizar casos especiales que puedan surgir como consecuencia de la implementación de las nuevas disposiciones.

Esto significa que los trabajadores interesados deberán prestar mayor atención a los mecanismos electrónicos oficiales que habilite el Instituto y evitar gestores, intermediarios o páginas ajenas al IMSS para realizar sus trámites.

¿Trabajadores independientes podrán tener Modalidad 40 al mismo tiempo?

El nuevo acuerdo también establece una incompatibilidad para determinados asegurados.

Las personas que estén incorporadas voluntariamente al régimen obligatorio como trabajadoras independientes, bajo la modalidad prevista en la fracción I del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, no podrán contratar simultáneamente la Continuación Voluntaria.

Este cambio busca delimitar los esquemas bajo los cuales una persona puede mantenerse asegurada y evitar que ambas modalidades operen simultáneamente para el mismo trabajador.

¿El IMSS eliminó la Modalidad 40?

No. La Modalidad 40 no desaparece con este acuerdo. Lo que el Instituto estableció son nuevas condiciones temporales para la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, principalmente dirigidas hacia las nuevas incorporaciones.

Tampoco se están desconociendo las semanas que los trabajadores ya hayan cotizado y pagado. El acuerdo establece expresamente la protección de los periodos y salarios efectivamente cubiertos, los cuales continuarán teniendo efectos para los derechos pensionarios correspondientes.