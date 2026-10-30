El sospechoso fue detenido en calles de la alcaldía Cuauhtémoc tras ser identificado mediante cámaras de seguridad

Un hombre señalado como presunto responsable de colocar alimentos envenenados para perros en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de una serie de denuncias ciudadanas que alertaron sobre posibles casos de intoxicación de animales de compañía.

El caso provocó preocupación entre vecinos y propietarios de mascotas que frecuentan este espacio público de la alcaldía Cuauhtémoc. La captura se realizó después de que las autoridades revisaran imágenes obtenidas mediante cámaras de videovigilancia, las cuales permitieron identificar a una persona presuntamente relacionada con los hechos.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó sobre la detención a través de sus redes sociales, donde también compartió imágenes del operativo y destacó la colaboración de los habitantes de la zona para reunir información sobre lo ocurrido.

El presunto responsable fue detenido por elementos de la SSC/ Especial

De acuerdo con los primeros reportes de la SSC, el sospechoso habría colocado cebos con sustancias tóxicas como una posible represalia, luego de que un perro presuntamente agrediera a uno de sus familiares días antes.

¿Cómo detuvieron al presunto envenenador de perros de la Condesa?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detalló que el seguimiento comenzó después de recibir reportes de vecinos sobre la presencia de alimentos sospechosos en las inmediaciones del Parque España.

A partir de las denuncias y de la revisión de cámaras de seguridad, los uniformados lograron ubicar a un hombre cuyas características coincidían con las de la persona señalada por presuntamente abandonar cebos destinados a los animales.

La detención ocurrió en las inmediaciones de las calles Atlixco y Juan Escutia / Especial

La detención ocurrió en las inmediaciones de las calles Atlixco y Juan Escutia, donde policías interceptaron al individuo para realizar una revisión preventiva. Según el reporte de la dependencia, el hombre reaccionó de manera agresiva, presuntamente insultó a los oficiales y los agredió físicamente, por lo que fue asegurado y trasladado ante el Ministerio Público, instancia encargada de determinar su situación jurídica.

¿Qué pasó con los perros envenenados del Parque España?

Los hechos comenzaron a reportarse el pasado martes 27 de octubre, cuando surgieron alertas sobre varios perros que presentaban posibles síntomas de intoxicación después de permanecer en la zona del Parque España.

La situación llegó a conocimiento de las autoridades luego de que una encargada de una clínica veterinaria notificara sobre la atención de animales de compañía que mostraban señales compatibles con un posible envenenamiento.

Según la información difundida por la alcaldesa, el método utilizado habría consistido en dejar pedazos de salchicha con sustancias tóxicas en su interior, con la intención de que los perros los consumieran durante sus paseos. Ante los reportes, personal de la SSC, integrantes de la Brigada de Vigilancia Animal y trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc realizaron recorridos de vigilancia para localizar posibles cebos y prevenir nuevos incidentes.

El hombre reaccionó de manera agresiva e insultó a los oficiales / Especial