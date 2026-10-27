La alcaldesa informó que al menos tres perros murieron y otros reciben atención veterinaria / Magnific

Autoridades de la CDMX revisan las cámaras de seguridad para dar con el o los responsables

La muerte de al menos tres perros en las inmediaciones del Parque España, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, encendió las alertas entre vecinos y propietarios de mascotas, luego de que surgieran reportes sobre la posible presencia de sustancias tóxicas colocadas en alimentos abandonados en la vía pública. Los hechos ya son investigados por autoridades capitalinas, mientras se realizan recorridos de vigilancia y se revisan cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que recibió un reporte relacionado con varios casos de posible intoxicación de animales de compañía, cuyos propietarios señalaron que sus perros habrían ingerido alguna sustancia peligrosa mientras paseaban por los alrededores del parque. La situación provocó la intervención de elementos policiales, personal especializado en protección animal y autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc.

Se han reportado al menos tres perros fallecidos en las inmediaciones del Parque España / Magnific

¿Qué pasó con los perros en Parque España de La Condesa?

De acuerdo con la información difundida por la SSC, la alerta inicial fue realizada por la persona encargada de una clínica veterinaria ubicada en la calle Pachuca, quien notificó a las autoridades sobre la atención de varios perros con posibles síntomas de intoxicación. Los testimonios de sus propietarios apuntaron a que los animales pudieron haber consumido alguna sustancia tóxica durante sus paseos por las inmediaciones del Parque España.

Tras recibir el reporte, policías del sector correspondiente, integrantes de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y personal de la alcaldía Cuauhtémoc acudieron al lugar para supervisar las condiciones del entorno. Durante los recorridos, los elementos de seguridad también proporcionaron orientación a las personas que transitaban con sus mascotas, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes mientras continúan las investigaciones.

Los hechos ya son investigados por autoridades capitalinas para dar con los responsables / Magnific

Confirman muerte de tres perros y otros permanecen bajo atención veterinaria

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que al menos tres perros murieron y que otros animales permanecen bajo atención veterinaria después de haber presentado afectaciones relacionadas con la posible ingesta de sustancias tóxicas. Ante la gravedad de los hechos, solicitó la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para investigar lo sucedido e identificar a quienes pudieran estar involucrados.

La funcionaria también anunció que la alcaldía brindará acompañamiento jurídico a las familias afectadas para que puedan presentar las denuncias correspondientes y dar seguimiento a las investigaciones. La intención es que los casos sean documentados formalmente y que las autoridades cuenten con los elementos necesarios para determinar si existió alguna conducta deliberada contra los animales.

Además, la alcaldesa advirtió que la posible presencia de sustancias tóxicas en áreas públicas representa un riesgo que va más allá de los perros. Niñas, niños, familias y otras personas que utilizan el parque también podrían estar expuestos si existen materiales peligrosos abandonados en lugares de tránsito cotidiano.

Los ciudadanos pueden comunicarse con la Unidad de Contacto del Secretario / Magnific

¿Encontraron carne con veneno en Parque España?

Uno de los elementos que más preocupación ha generado entre los habitantes de la colonia Condesa es el reporte sobre el hallazgo de trozos de carne que contenían presuntas pastillas azules. Según los testimonios difundidos por vecinos, estos objetos fueron encontrados en espacios cercanos al parque, por lo que comenzaron a circular advertencias para que otras personas evitaran que sus mascotas consumieran alimentos del suelo.

Como parte de las revisiones, se reportaron ocho puntos bajo supervisión en los que habrían sido localizados restos de carne posiblemente contaminados. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál sería la composición de las pastillas.

Los reportes vecinales han sido importantes para alertar a otros propietarios de mascotas, pero las autoridades deberán determinar si las sustancias encontradas son tóxicas, cómo llegaron al lugar y si existe alguna relación entre los diferentes incidentes.

Fiscalía y SSC revisan cámaras para identificar a posibles responsables

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que una de las acciones principales consiste en revisar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores del Parque España. El objetivo es obtener imágenes que permitan reconstruir lo ocurrido e identificar cualquier comportamiento sospechoso relacionado con la posible colocación de sustancias peligrosas.

En las diligencias también se reportó la presencia de personal de la Policía de Investigación (PDI) y de la Fiscalía capitalina, cuyos elementos acudieron a la zona para recabar información. Estas actuaciones permitirán determinar si los hechos corresponden a un posible caso de maltrato animal deliberado o si existe alguna otra explicación para las intoxicaciones reportadas.

¿Qué hacer si tu perro presenta síntomas de intoxicación?

Ante la posibilidad de que existan sustancias peligrosas en espacios públicos, la principal recomendación para los propietarios es vigilar a sus mascotas durante los paseos y evitar que consuman restos de comida u objetos encontrados en el suelo. También es importante prestar atención a cualquier cambio repentino en su comportamiento o estado físico después de haber estado en parques o jardines.

Si un perro presenta vómitos, salivación excesiva, debilidad, temblores, dificultad para respirar, desorientación o convulsiones, podría tratarse de una emergencia veterinaria. Estos signos no confirman por sí solos un envenenamiento, pero requieren atención inmediata, especialmente si existe la sospecha de que el animal ingirió alguna sustancia desconocida.

En estos casos, lo indicado es llevar al animal cuanto antes con un médico veterinario y evitar remedios caseros o intentar provocarle el vómito sin indicación profesional, ya que algunas sustancias pueden ocasionar complicaciones adicionales si se manipulan de manera incorrecta.

¿Dónde denunciar posibles casos de envenenamiento de perros en CDMX?

La SSC pidió a la población reportar cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad de los animales de compañía, así como conductas sospechosas que se detecten en las inmediaciones del Parque España o en otros espacios públicos.

Los ciudadanos pueden comunicarse con la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) al teléfono 55 5208 9898, además de utilizar las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX para proporcionar información que pudiera ser relevante para las autoridades.