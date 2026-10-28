UNAM alerta por el biofilm en platos de mascotas: así puede afectar a perros, gatos y humanos

UNAM explica cómo el biofilm puede afectar la salud de tu perro o gato. / iStock

La acumulación de bacterias, hongos y materia orgánica en los recipientes de agua y comida puede favorecer infecciones. Una especialista de la UNAM explica cómo prevenirlo

Los platos de agua y comida de perros y gatos pueden acumular microorganismos que ponen en riesgo su salud si no se limpian con frecuencia. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió sobre el biofilm, una comunidad de microorganismos que puede formarse en superficies húmedas y con poca higiene.

De acuerdo con Ylenia Márquez Peña, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, estas comunidades están compuestas por hongos, bacterias y materia orgánica que se adhieren a distintas superficies.

Los comederos, bebederos y juguetes de las mascotas pueden favorecer su desarrollo cuando acumulan restos de comida, saliva y humedad. Por ello, retirar los residuos visibles o cambiar el agua no sustituye la limpieza de los recipientes.

La especialista explicó, en información difundida por UNAM Global, que mantener limpios estos objetos es una medida importante para prevenir la proliferación de microorganismos y proteger el bienestar de los animales de compañía.

La UNAM recomienda lavar diariamente los platos de agua y comida de perros y gatos. / iStock

¿Qué es el biofilm y cómo se forma en los platos de perros y gatos?

El biofilm es una comunidad de microorganismos que se adhiere a una superficie y queda rodeada por una matriz de sustancias que ellos mismos producen. Esta estructura puede incluir bacterias, hongos y materia orgánica.

Su formación se ve favorecida por la humedad y la falta de limpieza. En los platos de las mascotas, los restos de alimento y saliva pueden contribuir a que los microorganismos se adhieran a las paredes y al fondo de los recipientes.

Una de las dificultades para identificarlo es que el biofilm no siempre es visible a simple vista. En ocasiones puede aparecer como una película resbaladiza o viscosa, presentar distintas coloraciones o producir olores desagradables.

Sin embargo, la ausencia de manchas o mal olor no garantiza que el recipiente esté libre de microorganismos. Por eso, la higiene debe formar parte de los cuidados cotidianos de perros y gatos.

¿Qué enfermedades puede provocar el biofilm en las mascotas?

La presencia de estas comunidades puede aumentar la exposición a microorganismos capaces de provocar infecciones. Según la información difundida por la UNAM, algunos de los problemas asociados con bacterias que pueden formar biofilms incluyen infecciones en la boca, afecciones cutáneas y problemas gastrointestinales o respiratorios. Entre las bacterias mencionadas por la especialista se encuentran: Staphylococcus pseudintermedius: puede relacionarse con infecciones de la piel y los oídos, especialmente en perros.

Pseudomonas aeruginosa: puede provocar infecciones cutáneas y auditivas.

Escherichia coli: algunas cepas pueden causar enfermedades intestinales, como diarrea, mientras que otras se relacionan con infecciones urinarias. La presencia de estas bacterias no significa que todos los platos sucios las contengan ni que cualquier exposición provoque una enfermedad. El riesgo depende de los microorganismos presentes y de las condiciones de cada animal.

¿El biofilm de los platos de mascotas también puede afectar a los humanos?

Los biofilms también tienen relevancia para la salud humana, ya que determinadas comunidades de microorganismos pueden participar en infecciones bacterianas y dificultar su eliminación debido a la estructura que las protege.

No obstante, esto no significa que las enfermedades relacionadas con los biofilms tengan su origen necesariamente en los platos de perros y gatos. Para establecer una relación se necesita identificar el microorganismo y la vía de exposición.

La higiene de los recipientes y de los espacios compartidos ayuda a reducir la acumulación de residuos y microorganismos. También es importante lavarse las manos después de manipular alimento para mascotas o limpiar sus utensilios.

Si los platos se lavan en el fregadero de la cocina, se recomienda limpiar y desinfectar posteriormente esa superficie para evitar que los residuos permanezcan en el área donde se preparan alimentos para las personas.

Los restos de saliva, alimento y humedad favorecen la formación de microorganismos. / iStock

¿Cada cuánto debes lavar el plato de tu perro o gato?

La recomendación de la especialista de la UNAM es lavar los recipientes al menos una vez al día. Si se utiliza alimento húmedo, deben limpiarse después de cada uso.

Para prevenir la acumulación de biofilm, conviene seguir estas medidas: Lava los platos diariamente: limpia el fondo, las paredes y los bordes para retirar los residuos adheridos.

Usa una esponja o un cepillo exclusivo: destina estos utensilios únicamente a los recipientes de tus mascotas.

Enjuaga bien los recipientes: elimina los restos de jabón antes de volver a servir agua o comida.

Limpia los juguetes con regularidad: sigue las indicaciones del fabricante, especialmente en los juguetes de tela o peluche.

Mantén limpias las áreas de alimentación: evita que los animales tengan acceso a las superficies donde se preparan los alimentos de la familia.

Revisa el estado de los platos: sustituye los recipientes agrietados o deteriorados cuando ya no sea posible limpiarlos adecuadamente. Además, es importante mantener al día las vacunas y la desparasitación de perros y gatos, de acuerdo con las indicaciones de su médico veterinario.

¿Cómo saber si tu mascota necesita atención veterinaria?

La limpieza de sus recipientes es una medida preventiva, pero no sustituye la atención profesional cuando aparecen señales de enfermedad.

Si un perro o gato presenta mal aliento persistente, encías inflamadas, vómitos, diarrea, pérdida del apetito o decaimiento, es recomendable acudir con un médico veterinario para identificar la causa.

Estos síntomas no confirman por sí mismos una infección relacionada con el biofilm, por lo que es importante evitar los diagnósticos y tratamientos por cuenta propia.

La recomendación de la UNAM es mantener una rutina constante de higiene, prestar atención a los objetos que utilizan las mascotas y cuidar los espacios que comparten con las personas. Lavar sus platos todos los días es una medida sencilla que puede ayudar a reducir la acumulación de microorganismos y favorecer su bienestar.