Se espera la llegada de hasta un millón 500 mil personas a los cementerios de la capital / Especial

La SSC implementará un operativo especial del 30 de octubre al 2 de noviembre en las 16 alcaldías

La Ciudad de México se prepara para recibir a miles de familias que acudirán a los panteones durante las celebraciones por Día de Muertos 2026, una de las tradiciones más importantes del país. Para garantizar la seguridad, movilidad y atención de quienes visiten los cementerios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció un operativo especial que se llevará a cabo del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre.

El despliegue abarcará los 120 panteones ubicados en las 16 alcaldías de la capital, donde se realizarán acciones de vigilancia, prevención, regulación del tránsito vehicular y apoyo a visitantes. De acuerdo con las previsiones de las autoridades, durante estos días podrían acudir alrededor de un millón 500 mil personas a los cementerios de la Ciudad de México para colocar flores, limpiar tumbas, llevar ofrendas y recordar a familiares y seres queridos.

La SSC anunció un operativo especial que se llevará a cabo del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre / Especial

¿Cuántos policías participarán en el operativo de Día de Muertos?

Para cubrir los diferentes puntos de la capital, la SSC desplegará 11 mil policías, quienes realizarán recorridos tanto en los accesos como en las inmediaciones y principales vialidades que conectan con los panteones.

El objetivo será mantener condiciones de seguridad, orientar a los visitantes y atender cualquier situación que pudiera presentarse durante una de las jornadas con mayor concentración de personas en los cementerios de la capital.

Además del personal policial, la estrategia contempla 720 vehículos oficiales, 20 motopatrullas, ocho ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y una grúa. A ello se sumará el apoyo aéreo de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que mantendrá vigilancia durante las jornadas de mayor afluencia.

El despliegue abarcará los 120 panteones ubicados en las 16 alcaldías de la capital / Especial

¿Qué panteones tendrán vigilancia especial en CDMX?

Aunque el operativo se aplicará en los 120 cementerios de la Ciudad de México, las autoridades pondrán especial atención en aquellos donde se espera una mayor concentración de visitantes.

Entre ellos se encuentran San Andrés Mixquic, Civil de San Nicolás Tolentino, San Francisco Tlaltenco, Civil de Dolores, San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Vecinal, Sanctorum, Francés de Cuauhtémoc, San Fernando, San Isidro, Panteón Jardín, Tepeyac, La Cuevita y San Miguel Topilejo.

Estos lugares suelen recibir a miles de personas durante las celebraciones de Día de Muertos, tanto por la cantidad de tumbas que albergan como por las actividades culturales y tradicionales que se desarrollan en sus alrededores.

En el caso de San Andrés Mixquic, por ejemplo, la celebración se convierte cada año en uno de los principales puntos de atracción debido a sus ofrendas, veladoras y tradiciones que atraen visitantes de diferentes zonas de la capital y del país.

Las autoridades pondrán especial atención en aquellos donde se espera una mayor concentración de visitantes / Especial

Habrá operativo vial alrededor de los cementerios

Uno de los principales retos durante estas fechas será la movilidad. Por ello, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará acciones especiales para agilizar la circulación alrededor de los panteones y evitar que los automóviles bloqueen vialidades importantes.

Los agentes buscarán prevenir congestionamientos y evitar que vehículos estacionados irregularmente obstruyan accesos, cruces peatonales y zonas destinadas al ascenso o descenso de pasajeros. La recomendación para quienes acudan en automóvil será considerar tiempos adicionales de traslado debido a que en algunas zonas podría registrarse una mayor carga vehicular.

También será importante seguir las indicaciones de los policías de tránsito y evitar estacionarse en puntos donde pueda dificultarse el paso de peatones, servicios de emergencia o transporte público.

C2 vigilarán zonas de mayor afluencia

La estrategia también incluirá el monitoreo mediante los Centros de Comando y Control (C2) de la Ciudad de México. Desde estos puntos se mantendrá vigilancia en las zonas donde se registre mayor concentración de personas con el objetivo de detectar incidentes y coordinar de manera inmediata la atención de emergencias.

Las cámaras permitirán mantener comunicación con los elementos desplegados en campo y facilitar la movilización de personal policial o de servicios médicos en caso de ser necesario.

¿Qué recomienda la SSC si vas a visitar un panteón?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana pidió a las familias tomar algunas precauciones antes y durante su visita a los cementerios. Una de las principales recomendaciones es acudir con anticipación, especialmente durante el 1 y 2 de noviembre, cuando suele registrarse la mayor cantidad de visitantes.

También se aconseja identificar previamente los accesos y salidas, particularmente en panteones grandes o aquellos donde se espera una concentración elevada de personas. Las familias que acudan con niñas y niños deberán mantenerlos bajo supervisión y establecer algún punto de reunión en caso de que alguien se separe del grupo.

Asimismo, la SSC recomienda cuidar las pertenencias personales y evitar dejar objetos de valor a la vista, tanto dentro de los cementerios como en vehículos estacionados en las inmediaciones.

¿Qué hacer en caso de una emergencia?

Las personas que necesiten apoyo podrán acercarse directamente a cualquiera de los policías desplegados durante el operativo. En caso de alguna emergencia también estará disponible el 911, desde donde podrán canalizarse solicitudes de apoyo médico, policial o de otro tipo.