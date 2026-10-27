Fiscalía de Veracruz ofrece 700 mil pesos por información sobre presunto feminicida y su padre

La Fiscalía de Veracruz ofrece recompensas para localizar a los dos hombres buscados por el caso de Cristina Ramos. / Fiscalía Veracruz

La Fiscalía General del Estado busca a Lenin Salvador "N", señalado como presunto responsable del crimen, y a su padre investigado por presunto encubrimiento

La Fiscalía General del Estado de Veracruz ofrece una recompensa de 350 mil pesos por información que permita localizar a Lenin Salvador "N", señalado como presunto responsable del feminicidio de la doctora Cristina Ramos Argüello, ocurrido el 15 de octubre de 2026 en Coatzacoalcos.

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La dependencia también ofrece otros 350 mil pesos por información que ayude a localizar a Lenin Yuri "N", padre del principal sospechoso, quien es buscado por su presunta participación en el delito de encubrimiento. En total, las recompensas suman 700 mil pesos.

A través de fichas de búsqueda, la Fiscalía solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información veraz y útil que permita dar con el paradero de ambos hombres.

¿Cómo aportar información para recibir la recompensa?

Las personas que cuenten con datos sobre la ubicación de padre e hijo, pueden comunicarse con la Fiscalía de Veracruz mediante los siguientes canales: Teléfono: 800 890 6863.

Correo electrónico: recompensas@fiscaliaveracruz.gob.mx. La institución informó que tanto la identidad de quienes proporcionen información como los datos entregados serán tratados de manera confidencial.

¿Quién era Cristina Ramos Argüello?

Cristina Ramos Argüello era una médica cirujana de 34 años que trabajaba en instituciones de salud de Coatzacoalcos, entre ellas el IMSS-Bienestar y el ISSSTE. Era originaria del municipio de Paso del Macho, Veracruz.

La doctora fue encontrada sin vida el 15 de octubre en un departamento del fraccionamiento Santa Cecilia, en Coatzacoalcos. Tras el crimen, las autoridades iniciaron una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

El caso provocó muestras de indignación entre personas cercanas a la víctima y trabajadores del sector salud, quienes han exigido que se esclarezcan los hechos y que se haga justicia.

Cristina Ramos Argüello fue asesinada el 15 de octubre en Coatzacoalcos. / RS

¿Por qué también buscan al padre del presunto feminicida?

La Fiscalía también busca a Lenin Yuri "N", padre de Lenin "N", por su presunta participación en el encubrimiento de su hijo.

De acuerdo con los reportes del caso, las investigaciones apuntan a que presuntamente el hombre habría ayudado al joven a evadir a las autoridades después del asesinato. Sin embargo, su responsabilidad deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades mantienen la búsqueda de ambos hombres y solicitan a la población que, si cuenta con información relevante, la comparta a través de los canales oficiales.