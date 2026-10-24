Dos hombres fueron detenidos por el ataque armado en Iztapalapa. / SSC

Dos hombres de 22 años fueron detenidos en Iztacalco luego de una agresión a balazos en la que dos personas murieron y una más resultó herida en la alcaldía Iztapalapa

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en un ataque armado que dejó dos personas muertas y una lesionada en Iztapalapa, Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los sospechosos fueron localizados en la alcaldía Iztacalco mediante el seguimiento de cámaras de videovigilancia.

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Los hechos ocurrieron en Calzada Ermita, en la colonia Ampliación Ricardo Flores Magón, donde policías encontraron a tres personas con lesiones por arma de fuego.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en Iztapalapa?

De acuerdo con la información difundida por la SSC, los elementos de seguridad acudieron al lugar tras recibir el reporte de una agresión con disparos.

Al llegar, solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. Los paramédicos confirmaron que dos personas ya no contaban con signos vitales, mientras que una tercera fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente cuál fue el motivo del ataque ni han detallado la identidad de las víctimas.

¿Dónde detuvieron a los presuntos responsables?

Después de la agresión, los sospechosos habrían escapado a bordo de una motocicleta. Los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente dieron seguimiento a su recorrido mediante las cámaras de videovigilancia.

El cerco virtual permitió ubicar a los dos hombres en la calle Coruña, en la colonia Santa Anita, alcaldía Iztacalco.

Los detenidos tienen 22 años de edad. Durante una revisión, los policías les aseguraron un arma de fuego y la motocicleta en la que presuntamente huyeron del lugar de los hechos.

Los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer el doble homicidio.