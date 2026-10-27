studiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán cuatro días consecutivos sin clases por el Consejo Técnico Escolar y el Día de Muertos. Conoce las fechas del descanso y cuándo será el próximo puente

El jueves 29 de octubre será el último día de clases de la semana para millones de estudiantes en México, quienes podrán disfrutar de un descanso de cuatro días con motivo de las celebraciones de Día de Muertos. El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla una pausa en las actividades escolares que comenzará el viernes 30 de octubre y se prolongará hasta el lunes 2 de noviembre, por lo que las familias tendrán más tiempo para organizar sus visitas a los panteones, colocar ofrendas o participar en las distintas tradiciones de estas fechas.

Los beneficiados serán los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, sin importar si estudian en planteles públicos o particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional. El regreso a los salones está previsto para el martes 3 de noviembre de 2026, fecha en la que deberán retomar sus horarios habituales. La disposición forma parte del calendario de 185 días establecido por la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 y tiene aplicación en las 32 entidades de la República Mexicana.

¿Por qué los estudiantes tendrán cuatro días sin clases?

La combinación de actividades escolares y celebraciones tradicionales permitirá que los alumnos disfruten de un fin de semana más largo de lo habitual. Todo comenzará el viernes 30 de octubre, cuando los planteles destinarán la jornada a una reunión del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los estudiantes no tendrán que asistir. El descanso continuará durante el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, mientras que el lunes 2 se sumará a la suspensión por el Día de Muertos.

Sin embargo, los maestros y directivos sí tendrán actividades el viernes 30 de octubre, debido a que deberán participar en la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Durante estas reuniones se revisan los resultados del trabajo en las aulas, los avances de los estudiantes y las estrategias que pueden implementarse para atender las necesidades de cada comunidad educativa. La SEP contempla ocho encuentros ordinarios de este tipo durante el ciclo escolar, por lo que las sesiones forman parte de las responsabilidades del personal docente.

El lunes 2 de noviembre tendrá un tratamiento diferente, ya que está marcado oficialmente como suspensión de labores docentes. Esta fecha coincide con la conmemoración de los Fieles Difuntos, cuando muchas familias mexicanas acostumbran recordar a sus seres queridos mediante ofrendas, visitas a cementerios y otras actividades. Aunque los alumnos y maestros no acudirán a las escuelas, el Día de Muertos no es un descanso obligatorio para los trabajadores en México, pues no está incluido entre los días feriados establecidos por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Las escuelas de educación básica tendrán un descanso prolongado por las celebraciones tradicionales./ Pixabay

SEP prepara otro megapuente para noviembre de 2026

Las pausas escolares continuarán durante noviembre, pues el viernes 13 está destinado al registro de calificaciones, una actividad administrativa en la que los docentes deberán registrar los resultados de las evaluaciones del primer periodo. Al coincidir con el fin de semana y la suspensión del lunes 16 de noviembre por la Revolución Mexicana, los estudiantes tendrán nuevamente cuatro días consecutivos sin clases, antes de regresar a sus planteles el martes 17.

En esta ocasión, el descanso del lunes 16 de noviembre también beneficiará a los trabajadores, ya que la Ley Federal del Trabajo establece como día de descanso obligatorio el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, celebrado cada 20 de noviembre. Por lo tanto, quienes deban presentarse a trabajar durante esa fecha tendrán derecho a recibir su salario habitual más un pago doble adicional, conforme a lo establecido por la legislación laboral.