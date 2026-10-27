SEP restringirá el uso de celulares en escuelas a partir del 3 de noviembre: ¿a quiénes aplica?

La SEP anunció que los lineamientos para regular el uso de celulares en las escuelas entrarán en vigor el 3 de noviembre de 2026. / SEP

La medida contempla reglas distintas para educación básica, media superior y superior, con el objetivo de reducir distracciones y fomentar la convivencia escolar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pondrá en vigor el próximo 3 de noviembre de 2026 los lineamientos para regular el uso de celulares y otros dispositivos móviles en las escuelas públicas y privadas de México. La medida busca mejorar la concentración de los estudiantes, fortalecer la convivencia escolar y promover el uso responsable de la tecnología.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, informó que la disposición contempla restricciones para educación básica, mientras que en los niveles medio superior y superior se aplicarán criterios diferenciados, de acuerdo con las necesidades de cada comunidad educativa.

Durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el funcionario explicó que la iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada por los titulares de Educación de las 32 entidades del país.

“Queremos que regresen la convivencia en los patios, las charlas en los pasillos, la concentración y las amistades en el aula”, expresó Delgado Carrillo al anunciar la entrada en vigor de los lineamientos.

Mario Delgado informó que la medida busca mejorar la concentración y la convivencia entre estudiantes. / SEP

¿En qué escuelas estará restringido el uso de celulares?

De acuerdo con la SEP, las disposiciones establecerán condiciones diferentes según el nivel educativo. El objetivo es adaptar la regulación a las características y necesidades de los estudiantes.

Educación básica: celulares restringidos durante clases y recreo

En primaria y secundaria, el uso de teléfonos celulares estará restringido durante la jornada escolar, tanto en las aulas como durante los periodos de recreo.

La dependencia señaló que la medida busca disminuir las distracciones y recuperar los espacios de convivencia entre niñas, niños y adolescentes, al fomentar las conversaciones, las amistades y la interacción directa dentro de las escuelas.

Educación media superior: cada plantel establecerá sus reglas

En el caso de la educación media superior, que incluye los planteles de bachillerato, cada institución definirá sus propias reglas para el uso de dispositivos móviles.

Según lo anunciado por el titular de la SEP, las disposiciones se establecerán mediante acuerdos con la comunidad educativa, con el propósito de responder a las necesidades y al contexto particular de cada plantel.

Educación superior: promueven el uso responsable de la tecnología

Para las universidades y otras instituciones de educación superior, la estrategia se enfocará en promover el uso crítico de la tecnología.

La SEP indicó que trabaja en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para que los jóvenes comprendan cómo funcionan los algoritmos, cuáles son las implicaciones de la inteligencia artificial y qué papel desempeñan estas herramientas en su formación académica y en la sociedad.

La SEP busca promover el uso responsable de la tecnología en las comunidades escolares. / SEP

¿Por qué la SEP busca regular los celulares en las escuelas?

Mario Delgado explicó que la iniciativa pretende fortalecer los ambientes de aprendizaje y reducir las distracciones que pueden afectar la atención de los estudiantes.

La propuesta también busca que los espacios escolares favorezcan la imaginación, la participación y las relaciones interpersonales, sin que esto signifique alejar a los alumnos de las herramientas digitales.

De acuerdo con la dependencia, el propósito es que niñas, niños, adolescentes y jóvenes aprendan a utilizar la tecnología de manera consciente y responsable, aprovechando sus beneficios sin descuidar su formación académica y desarrollo integral.

¿Cuándo entran en vigor los lineamientos para el uso de celulares?

Los lineamientos comenzarán a aplicarse el martes 3 de noviembre de 2026 en los planteles educativos públicos y privados del país, de acuerdo con el comunicado difundido por la SEP el 27 de octubre.