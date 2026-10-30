Las motocicletas están exentas del pago de parquímetros en la Ciudad de México./especial

Las motos están exentas del cobro de parquímetros en la Ciudad de México, pero deben utilizar los espacios señalizados para evitar multas

En la Ciudad de México, el sistema de parquímetros regula el estacionamiento de vehículos en la vía pública mediante el cobro de una tarifa. Sin embargo, no todos los conductores deben pagar por utilizar estos espacios. En el caso de las motocicletas, existen reglas específicas que deben cumplir para estacionarse correctamente.

Los cajones para motos se identifican con balizamiento azul y un pictograma./especial

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), las motocicletas están exentas del pago de parquímetro. No obstante, esto no significa que puedan estacionarse en cualquier lugar, pues deben ocupar los cajones destinados para ellas.

¿Dónde pueden estacionarse las motos en zonas de parquímetros?

Los espacios autorizados para motocicletas se identifican mediante balizamiento azul y un pictograma pintado en el pavimento. Estos cajones permiten ordenar el estacionamiento y evitar que las motos ocupen lugares destinados a otros vehículos o bloqueen el paso. Por ello, aunque no necesitan pagar la tarifa del parquímetro, sus conductores deben respetar la señalización y las disposiciones del Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Estacionar una motocicleta en una banqueta o cruce peatonal puede generar una multa./especial

¿De cuánto es la multa por estacionar mal una motocicleta?

El artículo 30 del Reglamento de Tránsito establece sanciones por estacionar vehículos en lugares prohibidos. Entre ellos se encuentran las banquetas, los cruces peatonales, las vías ciclistas exclusivas y las vías primarias.

También está prohibido estacionarse en el costado izquierdo de calles con camellones o islas, en glorietas —salvo que la señalización lo permita— y en zonas donde existan señalamientos restrictivos o guarniciones y marcas amarillas.

Las infracciones por estacionamiento indebido pueden alcanzar los 2 mil 346 pesos./istosck

Estas infracciones pueden representar multas de 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes, según la nota, a entre mil 173.10 y 2 mil 346.20 pesos. Además, pueden implicar uno o tres puntos menos en la licencia de conducir, dependiendo de la falta.