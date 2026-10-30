Javier Ceriani aseguró que la salida de la periodista podría ser parte de cambios más amplios en Grupo Imagen./especial

La periodista confirmó que este viernes 30 de octubre será su última participación en el programa de Gustavo Adolfo Infante

La salida de Addis Tuñón de De Primera Mano generó especulaciones sobre el futuro del programa de espectáculos y otros espacios de Grupo Imagen. Aunque la periodista explicó que dejará la emisión para comenzar un nuevo proyecto profesional, el comunicador Javier Ceriani presentó una versión distinta sobre los motivos de su partida y adelantó posibles movimientos dentro de la televisora.

Addis Tuñón confirmó que este viernes 30 de octubre será su última participación en De Primera Mano./captura de pantalla

Durante la transmisión del martes, Tuñón confirmó que el viernes 30 de octubre será su último día en el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante. La periodista aseguró que su decisión responde a una nueva oportunidad que le genera entusiasmo y agradeció al equipo con el que compartió esta etapa.

“Dejo ‘De Primera Mano’. Tengo un proyecto que me da mucha ilusión”, expresó. También adelantó que durante su última emisión compartirá más detalles sobre sus próximos planes y manifestó su deseo de regresar algún día al programa.

¿Por qué Javier Ceriani relacionó su salida con cambios en Imagen Televisión?

Durante una transmisión en vivo por YouTube, Javier Ceriani cuestionó la explicación sobre el nuevo proyecto y afirmó que detrás de la salida existirían decisiones de los directivos de Grupo Imagen.

El comunicador relacionó los presuntos movimientos con el desempeño de De Primera Mano y las controversias que han rodeado a Tuñón. En particular, mencionó la postura de la periodista durante el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, al asegurar que la cobertura habría generado inconformidad entre los ejecutivos y afectado la imagen de la televisora.

Ceriani también sostuvo que la empresa habría realizado estudios sobre el comportamiento de su audiencia y que otros programas de espectáculos estarían ganando terreno. En ese contexto, lanzó un mensaje dirigido a Gustavo Adolfo Infante: “Ya le van a desmantelar todos los conductores”, afirmó.

La conductora explicó que dejará el programa para comenzar un nuevo proyecto profesional./especial

¿Habrá más salidas y cambios en De Primera Mano?

La parte más llamativa de las declaraciones de Ceriani se relacionó con el futuro del programa. Según su versión, durante diciembre De Primera Mano podría comenzar a grabarse, mientras que el foro de Gustavo Adolfo Infante sería utilizado para producir dos programas piloto.

La intención, de acuerdo con el periodista, sería probar nuevos formatos para estrenarlos en 2027. También mencionó la reciente salida de Eduardo Carrillo de De Pisa y Corre, espacio relacionado con Paola Rojas, como otro posible movimiento dentro de una renovación de contenidos en Imagen Televisión.