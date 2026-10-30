Los estafadores ofrecen préstamos, solicitan pagos anticipados y utilizan páginas falsas para obtener dinero

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre nuevos casos de suplantación de identidad de instituciones financieras en México. Mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y sitios web, personas ajenas a estas empresas ofrecen créditos y solicitan depósitos o datos personales.

De acuerdo con el organismo, los responsables utilizan nombres, logotipos e información institucional sin autorización para aparentar que representan a financieras legítimas. Entre las prácticas detectadas se encuentran los cobros por supuestas comisiones de apertura y aportaciones de inversión antes de liberar un préstamo.

Créditos falsos en México./istock

¿Cuáles son las financieras suplantadas y cómo operan?

La Condusef dio a conocer reportes relacionados con MD Transcapital, Mezta Servicios Financieros, Adventus Capital y Cashahora. Estos son los métodos identificados en cada caso:

MD Transcapital: un supuesto asesor de MD Capital ofrecía créditos y solicitaba un pago por concepto de “Línea de Apertura” a una cuenta personal ajena a la institución.

Mezta Servicios Financieros: se reportaron ofertas de préstamos por llamadas, WhatsApp y correo electrónico, con solicitudes de depósitos por una supuesta “aportación de inversión”.

Adventus Capital: detectó un sitio web que utilizaba su razón social, logotipo e información institucional sin autorización. La empresa aclaró que no administra ni respalda esa página y desconoció las operaciones realizadas mediante ella.

Cashahora: identificó el uso no autorizado de su marca y logotipo en una página que ofrecía celulares a crédito. La institución señaló que el portal aparentemente no funciona, pero podría generar confusión entre los usuarios.

¡No caigas! Así operan las financieras falsas que ofrecen préstamos y piden anticipos./Gob de México

El organismo también recordó reportes anteriores relacionados con Stratium México y Financiera GMX. En el primer caso, se recibieron quejas por presuntas gestiones de cobranza de un crédito que la institución aclaró no ofrecer al público en general. En el segundo, la financiera informó que su sitio web había sido hackeado y mostraba datos falsos, domicilios ajenos y ofertas de préstamos que no maneja.

¿Cómo evitar caer en fraudes por créditos falsos?

Antes de solicitar un préstamo o compartir información personal, la Condusef recomienda verificar que la empresa realmente exista y que los canales de contacto correspondan a los oficiales. También advierte sobre las solicitudes de dinero anticipado para liberar créditos.

Entre las principales medidas de prevención destacan: No depositar dinero en cuentas personales ni pagar anticipos para obtener un préstamo.

Desconfiar de cobros por supuestas comisiones de apertura, gestión o activación.

No compartir datos bancarios, contraseñas, identificaciones ni códigos de seguridad sin verificar al destinatario.

Confirmar cualquier oferta directamente con la institución financiera mediante sus canales oficiales.

Consultar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) para comprobar que la entidad esté registrada y que sus datos coincidan.

¿Qué hacer si sospechas de una financiera falsa?

Si recibes una oferta sospechosa, la recomendación es contactar directamente a la institución mediante sus medios oficiales antes de entregar documentos, proporcionar información o realizar algún pago.