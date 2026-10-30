Día de Muertos: 7 países donde también celebran a sus difuntos, además de México

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México./istock

De Bolivia a España, distintas naciones mantienen tradiciones para recordar a quienes ya fallecieron

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, pero recordar a los seres queridos que fallecieron no es una tradición exclusiva del país. En distintas partes del mundo existen ceremonias y costumbres dedicadas a honrar a los difuntos, aunque cada región las adapta a sus propias creencias y expresiones culturales.

Desde las ofrendas de alimentos hasta las visitas a los cementerios, estas prácticas mantienen presente la memoria de quienes ya no están. En América Latina y España, las conmemoraciones adquieren distintas formas, pero comparten el propósito de recordar y rendir homenaje a los fallecidos.

Existen conmemoraciones similares en otros países./rutterst

¿En qué países se celebra el Día de Muertos además de México?

1. Bolivia En Bolivia, las familias adornan las tumbas con velas y fotografías de sus seres queridos. También preparan pan que utilizan como ofrenda para recibir simbólicamente a los difuntos y mantener viva su memoria.

2. Perú La conmemoración varía según la región. Una de las costumbres consiste en preparar ofrendas y llevarlas a los cementerios donde descansan los familiares, como muestra de respeto y recuerdo.

3. Belice En el norte de Belice, principalmente en los distritos de Corozal, Orange Walk y Cayo, la celebración se realiza los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Una de sus tradiciones es el Janal Pixán, que consiste en ofrecer alimentos a los difuntos y guarda similitudes con las costumbres de la península de Yucatán.

El Janal Pixán de Belice consiste en ofrecer alimentos a los seres queridos fallecidos./especial

4. Colombia Las familias visitan los cementerios y llevan ofrendas para agradecer los favores atribuidos a sus seres queridos fallecidos. Las tumbas se decoran con coronas y palmas como parte del homenaje.

5. Guatemala El Día de Todos los Santos se conmemora con actividades como carreras de caballos, preparación de comida típica y decoración de tumbas con flores. Estas costumbres crean un ambiente de reunión y recuerdo en honor a los difuntos.

6. Ecuador El 2 de noviembre se celebra el Día de los Difuntos. Durante esta fecha se consume la tradicional guagua de pan, un pan con forma de bebé que simboliza a los niños fallecidos.

En Ecuador se le bran el Día de los Difuntos./especial

7. España En regiones como Cataluña y Valencia se mantiene la tradición del Día de Todos los Santos. Las familias visitan los cementerios y decoran las tumbas con flores para recordar a sus seres queridos.

Tradiciones que mantienen viva la memoria de los difuntos

Aunque las fechas, los alimentos y las ceremonias cambian de un país a otro, estas celebraciones tienen un punto en común: mantener el recuerdo de quienes fallecieron. Las ofrendas, las visitas a los cementerios y las reuniones familiares son algunas de las formas en que distintas culturas expresan respeto y cariño por sus seres queridos.

Día de Muertos muestra la relación entre la vida y la muerte./especial