VIDEO: Usuarios del Metro CDMX caminan por las vías de la Línea 12 tras quedar atrapados

Usuarios de la Línea 12 del Metro CDMX tuvieron que caminar por las vías tras quedar atrapados en los trenes./Especial

Pasajeros denunciaron que permanecieron hasta una hora dentro de los trenes, en medio de problemas de ventilación y falta de información. La interrupción ocurrió por una revisión del sistema eléctrico

La noche del jueves 29 de octubre, usuarios de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México vivieron momentos de desesperación luego de que varias unidades quedaran detenidas entre estaciones. Ante la suspensión del servicio, algunos pasajeros tuvieron que descender de los convoyes y caminar por las vías para poder salir de las instalaciones.

Videos y testimonios compartidos en redes sociales mostraron las complicaciones que enfrentaron los usuarios, quienes denunciaron que permanecieron atrapados durante largos periodos, sin suficiente ventilación y sin recibir indicaciones claras sobre cuándo podrían abandonar los trenes.

Pasajeros denunciaron que permanecieron hasta una hora dentro de los convoyes sin suficiente ventilación./@metrocdmx

¿Por qué los pasajeros tuvieron que caminar por las vías del Metro?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la interrupción se debió a una revisión del sistema eléctrico de la Línea 12. Debido a esta situación, el servicio quedó dividido en dos circuitos: de Tláhuac a San Andrés Tomatlán y de Mixcoac a Ermita.

Las estaciones Culhuacán, Atlalilco y Mexicaltzingo quedaron sin servicio de trenes. Durante la suspensión, pasajeros reportaron que algunos convoyes permanecieron detenidos entre estaciones durante más de 40 minutos y que no recibían autorización para descender.

La situación generó preocupación entre quienes viajaban con niñas y niños, pues una usuaria denunció en redes sociales que había bebés sofocándose dentro de los vagones. Otros pasajeros también reclamaron la falta de ventilación y la ausencia de información por parte del personal.

La suspensión del servicio ocurrió durante la noche del jueves 29 de octubre por una revisión eléctrica./@metrocdmx

Metro restablece el servicio en toda la Línea 12

Tras varias horas de afectaciones, el STC Metro informó durante la mañana del viernes 30 de octubre que todas las estaciones de la Línea Dorada se encontraban abiertas y ofrecían servicio en ambos sentidos, desde Mixcoac hasta Tláhuac.

La dependencia señaló que personal técnico realizó trabajos de revisión para atender la falla eléctrica que provocó la interrupción. Con ello, quedó restablecida la circulación en el tramo que había permanecido sin operación durante la noche anterior.