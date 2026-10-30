¿Quiénes reciben aguinaldo en noviembre 2026? Fechas de pago para pensionados del IMSS e ISSSTE

Pensionados del IMSS y del ISSSTE recibirán el aguinaldo 2026 durante noviembre, aunque las fechas de pago serán diferentes. / iStock

Pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán el aguinaldo 2026 en noviembre; conoce quiénes tienen derecho y cuándo se realizarán los depósitos

El pago del aguinaldo 2026 comenzará durante noviembre para algunos grupos de pensionados y trabajadores del sector público. Sin embargo, no todas las personas recibirán esta prestación en las mismas fechas, pues depende de la institución a la que estén afiliadas y del régimen bajo el que se encuentren.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el beneficio corresponde a determinados pensionados, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) contempla la entrega de la primera parte durante la primera quincena de noviembre.

Estas son las fechas previstas, quiénes tienen derecho al dinero adicional y qué debes saber sobre los depósitos.

¿Quiénes reciben aguinaldo en noviembre de 2026?

Durante noviembre, los principales grupos que recibirán esta prestación son: Pensionados del IMSS bajo la Ley 73 : quienes obtuvieron una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez conforme a la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Pensionados y jubilados del ISSSTE : recibirán la primera parte de su aguinaldo durante la primera quincena de noviembre.

Trabajadores de la Administración Pública Federal: el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación permite comenzar a cubrir esta prestación a partir del 10 de noviembre, de acuerdo con las condiciones establecidas. Es importante señalar que no todos los pensionados tienen derecho al aguinaldo. El régimen de jubilación y las disposiciones de cada institución determinan quiénes pueden recibirlo.

¿Cuándo depositan el aguinaldo a pensionados del IMSS?

El IMSS establece que las personas pensionadas por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen de la Ley de 1973 tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de su pensión.

De acuerdo con la información oficial del instituto, el pago se realiza durante noviembre.

Para 2026, la mensualidad correspondiente a noviembre está programada para el lunes 2 de noviembre. No obstante, el IMSS no precisa en su información oficial un día independiente para el depósito del aguinaldo. Hay una diferencia importante entre los regímenes: Ley 73 : sí reciben aguinaldo, equivalente a una mensualidad de su pensión.

Ley 97: los pensionados por cesantía en edad avanzada o vejez no reciben esta prestación. El cálculo del aguinaldo no incluye los importes correspondientes a asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

El aguinaldo para pensionados del IMSS corresponde a quienes reciben su jubilación bajo el régimen de la Ley 73. / iStock

¿Qué día pagan el aguinaldo del ISSSTE en noviembre?

Las personas pensionadas y jubiladas del ISSSTE también recibirán una parte de su aguinaldo durante noviembre.

Según el calendario oficial de pagos 2026, publicado por el instituto el 8 de enero, la primera parte de esta prestación se entregará durante la primera quincena de noviembre.

El aguinaldo se divide en dos exhibiciones: Primera parte : primera quincena de noviembre de 2026.

Segunda parte: enero de 2027.

Por otra parte, el depósito correspondiente a la pensión de noviembre se adelantó al jueves 29 de octubre, mientras que la mensualidad de diciembre está programada para el 27 de noviembre.

Es importante no confundir estos depósitos con el aguinaldo, pues corresponden a conceptos diferentes.

El ISSSTE entregará la primera parte del aguinaldo a sus pensionados durante la primera quincena de noviembre. / iStock

¿Los trabajadores también reciben aguinaldo en noviembre?

Aunque noviembre es un mes en el que comienza la dispersión del aguinaldo para algunos pensionados y trabajadores del Gobierno, las personas que laboran en empresas privadas tienen otro plazo.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los patrones deben pagar el aguinaldo antes del 20 de diciembre.

Esta prestación equivale, como mínimo, a 15 días de salario para quienes trabajaron durante todo el año. Las personas que no cumplieron los 12 meses de servicio también tienen derecho a recibir la parte proporcional al tiempo laborado.

Por lo tanto, no existe una obligación general para que las empresas privadas depositen el aguinaldo durante noviembre.

¿Qué hacer si no recibes el aguinaldo?

Si eres pensionado y no recibes el depósito en el periodo establecido, puedes solicitar información directamente a tu institución: IMSS: llamar al 800 623 23 23 y seleccionar la opción 3 para atención a pensionados.

ISSSTE: comunicarte al 55 4000 1000 o acudir a un módulo de atención al derechohabiente. En el caso de los trabajadores que no reciban su aguinaldo o tengan un pago incompleto, pueden solicitar orientación gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).