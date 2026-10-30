Mariana Ochoa aún no recibe los 4 millones de pesos de La Casa de los Famosos México: ¿cuándo le pagarán?

Mariana Ochoa reveló que todavía no recibe los 4 millones de pesos que ganó en La Casa de los Famosos México. / RS

La cantante reveló que todavía no recibe el premio económico por ganar la cuarta temporada del reality

Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, pero su triunfo todavía no se refleja en su cuenta bancaria. A casi un mes de la gran final, la cantante reveló que aún no recibe los 4 millones de pesos que obtuvo como premio y explicó cuánto tiempo podría tardar en tener el dinero.

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En una entrevista reciente, la exintegrante de OV7 fue cuestionada sobre si ya se le habían entregado el monto correspondiente a su victoria. Su respuesta dejó claro que el proceso todavía está pendiente.

La intérprete explicó que, de acuerdo con la información que recibió, el pago puede tardar entre tres y seis meses debido a los procedimientos administrativos que deben realizarse antes de liberar el dinero.

La exintegrante de OV7 explicó cuánto podría tardar el depósito de su premio. / RS

¿Por qué Mariana Ochoa todavía no recibe los 4 millones de pesos?

Mariana Ochoa reconoció que desconoce cuáles son los trámites específicos que debe completar la producción para entregar el premio; sin embargo, aseguró que ya tiene una referencia sobre el tiempo de espera.

“Tarda en llegar. Entre tres y seis meses. Tarda, no sé administrativamente qué proceso sea, pero tarda”, explicó la cantante.

Además, compartió que buscó orientación con Mario Bezares, quien ganó la segunda temporada del programa en 2024. El conductor le contó que en su caso tuvo que esperar aproximadamente seis meses para recibir el dinero.

“Desde que hablé con Mayito, Mayito me dijo: ‘A mí me tardó seis meses, así que ten paciencia’. Y a mí me dijeron que entre tres y seis”, relató.

De esta manera, la cantante deberá esperar a que concluya el procedimiento administrativo para recibir el premio que obtuvo tras su participación en el reality.

Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. / RS

¿Cuánto dinero ganó Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México?