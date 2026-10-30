Sheinbaum despide a Cuauhtémoc Cárdenas y realiza guardia de honor en su funeral

La presidenta Claudia Sheinbaum participó en una guardia de honor durante el funeral de Cuauhtémoc Cárdenas. / Especial

La presidenta acudió al Panteón Francés para despedir al fundador del PRD, a quien reconoció por su trayectoria y sus aportaciones a la democracia mexicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó una guardia de honor durante el funeral de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, histórico dirigente de la izquierda mexicana, quien falleció el miércoles 28 de octubre de 2026 a los 92 años.

La mandataria acudió este jueves al Panteón Francés, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, para expresar sus condolencias a los familiares del ingeniero y participar en las ceremonias para despedirlo.

Durante su llegada al recinto funerario, Sheinbaum expresó que acudía para acompañar a la familia y recordar la trayectoria del político, quien tuvo un papel relevante en la historia democrática del país.

La presidenta permaneció junto al féretro durante la guardia de honor, en la que también estuvieron presentes familiares y personas cercanas.

Sheinbaum reconoció el legado de honestidad y democracia de Cuauhtémoc Cárdenas tras su fallecimiento. / Especial

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el legado de Cuauhtémoc Cárdenas?

Horas antes de acudir al funeral, Claudia Sheinbaum dedicó parte de su conferencia matutina a reconocer la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas y destacó los principios que, desde su perspectiva, marcaron su participación en la vida pública.

La mandataria señaló que su legado está relacionado con la honestidad y la democracia, particularmente con una visión de participación popular.

"Honestidad y democracia. Pero la democracia que viene de abajo. No la democracia de las élites", expresó al hablar sobre la influencia del ingeniero en la izquierda mexicana.

Sheinbaum adelantó que su gobierno buscará organizar un homenaje para reconocer su trayectoria, aunque señaló que primero deberán ponerse de acuerdo con sus familiares.

Claudia Sheinbaum acude al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas y encabeza guardia de honor. / @lopezdoriga

¿Quiénes acudieron al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas?

El fallecimiento del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reunió a diferentes figuras de la política mexicana, quienes acudieron al Panteón Francés para expresar sus condolencias.

Entre los asistentes estuvieron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; y Lázaro Cárdenas Batel, hijo del político y actual jefe de la Oficina de la Presidencia.