¿Qué pasará con el Profesor X en "Avengers: Doomsday" tras muerte de Patrick Stewart?

Patrick Stewart dio vida al Profesor X en distintas entregas de la saga X-Men. / 20th Century Studios

El actor británico tenía previsto regresar como Charles Xavier en la nueva película de Marvel. Su fallecimiento abrió interrogantes sobre el futuro de su personaje en la franquicia

La muerte de Patrick Stewart, a los 86 años, plantea una incógnita para Marvel Studios: ¿qué sucederá con el Profesor X en Avengers: Doomsday?, película en la que el actor tenía previsto regresar como el icónico líder de los X-Men.

El fallecimiento del intérprete británico fue confirmado este 29 de octubre de 2026 por su representante. Stewart murió en Los Ángeles, después de enfrentar Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, de acuerdo con el comunicado difundido por su portavoz.

La noticia también generó preguntas entre los seguidores de Marvel, pues el artista formaba parte del elenco anunciado para la próxima entrega de los Vengadores y su regreso como Charles Xavier ya había sido mostrado en material promocional.

¿Patrick Stewart aparecerá como el Profesor X en Avengers: Doomsday?

Sí, Patrick Stewart estaba confirmado en el reparto de Avengers: Doomsday y Marvel ya había mostrado un adelanto de su regreso como Charles Xavier.

En enero de 2026, Marvel Studios presentó un avance protagonizado por algunos de los integrantes originales de los X-Men. En las imágenes aparecían el Profesor X y Magneto, interpretado por Ian McKellen, mientras compartían una partida de ajedrez.

El adelanto también mostró a James Marsden nuevamente como Cíclope, personaje que recuperará protagonismo en esta producción.

La presencia de Stewart en el material promocional confirmó que el personaje tendría participación en la película, aunque todavía no se ha detallado cuánto tiempo aparecerá en pantalla.

El actor británico formaba parte del elenco de Avengers: Doomsday. / AP

¿Marvel modificará la película tras la muerte del actor?

Una de las principales dudas es si Marvel Studios realizará modificaciones en la historia o mantendrá intacta la participación del actor.

Hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente ningún cambio en el montaje, el guion o las escenas de Patrick Stewart como consecuencia de su fallecimiento.

Una posibilidad es que el estudio conserve las secuencias que el intérprete alcanzó a grabar, lo que permitiría que su última aparición cinematográfica como Charles Xavier llegue a las salas de cine.

Sin embargo, tampoco se ha informado cuántas escenas completó ni si su participación tendrá alguna modificación en la versión definitiva.

Charles Xavier es uno de los personajes más emblemáticos de los X-Men. / Especial

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

La película dirigida por Anthony y Joe Russo tiene previsto su estreno en cines el 17 de diciembre de 2026, de acuerdo con el calendario de lanzamiento de Disney para México y otros territorios.

La producción reunirá a personajes de distintas etapas del universo Marvel, entre ellos Robert Downey Jr., quien interpretará a Victor von Doom; Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ian McKellen y James Marsden.

La cinta también marcará el regreso de varios intérpretes vinculados con las películas de X-Men, una reunión que ahora tendrá un significado especial para los seguidores de Patrick Stewart.