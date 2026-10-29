Hija de Valentín Elizalde estalla contra HBO Max por documental de su padre: “La familia no tenía ni idea"

El documental sobre Valentín Elizalde provocó una reacción de inconformidad por parte de una de sus hijas. / Especial

Valentina Elizalde aseguró que su familia desconocía la producción sobre la muerte de su padre

La hija de Valentín Elizalde, Valentina Elizalde, expresó su inconformidad con el documental que HBO Max prepara sobre la muerte de su padre y cuestionó si la producción cuenta con los permisos necesarios para utilizar su imagen y contar su historia.

La cantante manifestó su molestia a través de redes sociales, donde aseguró que su familia no estaba enterada del proyecto Valentín: La muerte del Gallo de Oro, una docuserie que abordará las circunstancias que rodearon el homicidio del intérprete de regional mexicano.

El reclamo también abrió interrogantes sobre quién autorizó la producción y qué participación tuvieron los familiares del cantante en la reconstrucción de los hechos.

¿Qué dijo la hija de Valentín Elizalde sobre el documental de HBO Max?

Valentina Elizalde reaccionó al anuncio de la plataforma y afirmó que sus familiares desconocían la realización de la serie.

“La familia no tenía ni idea de esta serie, porque viene de parte de alguien más para limpiar imagen”, escribió la joven en redes sociales.

En otro comentario dirigido a HBO Max, cuestionó directamente el uso de la imagen de su padre y la falta de comunicación con sus familiares antes de anunciar el estreno.

“Qué falta de respeto, ni para comunicarse con la familia tuvieron decencia antes de anunciar una serie sin autorización”, manifestó.

La hija del llamado Gallo de Oro también señaló que sus familiares están revisando qué medidas podrían tomar ante la situación.

“Estamos viendo qué se puede hacer; increíble que dejen que salgan esas mentiras al aire”, expresó.

La hija de Valentín Elizalde aseguró que su familia desconocía la producción anunciada por HBO Max. / Captura

¿Cuándo se estrena el documental sobre Valentín Elizalde?

La docuserie Valentín: La muerte del Gallo de Oro tiene previsto estrenarse el 12 de noviembre de 2026 en HBO Max.

El proyecto retomará las circunstancias que rodearon el asesinato del cantante, ocurrido el 25 de noviembre de 2006, después de una presentación en Reynosa, Tamaulipas. El ataque armado terminó con la vida del intérprete, quien tenía 27 años, así como con la de su representante y su chofer.

Su lanzamiento se realizará días antes del vigésimo aniversario luctuoso del cantante, una fecha que volverá a colocar su historia en el centro de la conversación pública.

La hija del Gallo de Oro cuestionó que HBO Max anunciara una producción sin consultar previamente a la familia. / @valentina__elizalde

La disputa por los derechos de imagen de Valentín Elizalde

La inconformidad de Valentina no surgió de manera aislada. En 2024, la cantante ya había hablado públicamente sobre los derechos relacionados con la imagen de su padre y la participación de sus hermanas en posibles proyectos biográficos.

En aquella ocasión, sostuvo que ella y sus hermanas tenían derechos sobre la imagen del intérprete y cuestionó la posibilidad de que se realizaran producciones sin su consentimiento.

Sin embargo, hasta ahora no se han hecho públicos los detalles de los permisos, acuerdos o autorizaciones relacionados con la nueva docuserie. Por ello, el reclamo de la joven no permite concluir por sí solo que se haya cometido una infracción legal.