¿Por qué los integrantes de Timbiriche no hablarán de la serie de ViX? Benny Ibarra lo revela

El cantante también habló sobre la posibilidad de volver a los escenarios con la agrupación / Especial

El cantante explicó que sus compañeros hicieron un pacto para no emitir opiniones individuales sobre la producción

La serie sobre Timbiriche que actualmente se transmite por ViX continúa generando conversación, pero quienes formaron parte de una de las agrupaciones más populares del pop mexicano han decidido mantener en privado sus opiniones personales sobre la producción. Benny Ibarra reveló que existe un acuerdo entre varios de sus compañeros para que cualquier postura relacionada con el proyecto sea comunicada de manera conjunta y no mediante declaraciones individuales.

La decisión ocurre después de que Sasha Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra aclararan que no participaron en la creación de la serie ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad. Ahora, ante las preguntas que ha provocado la producción, Benny decidió respetar el acuerdo establecido con sus compañeros y evitar incluso revelar si ya vio el primer episodio.

La serie sobre Timbiriche que se transmite por ViX continúa generando polémica / Especial

¿Por qué Benny Ibarra no quiere hablar de la serie de Timbiriche?

Cuestionado sobre la producción, Benny explicó que los integrantes llegaron a un pacto para no expresar públicamente sus opiniones de manera individual. Esto significa que cualquier comentario, inconformidad o posicionamiento relacionado con la serie deberá darse a conocer como una postura conjunta.

“Todo lo que sea de comentarios alrededor de la serie de Timbiriche, nosotros hicimos un pacto de hacerlo en conjunto, entonces, si yo te comento mis sentimientos acerca de la serie, estaría rompiendo el pacto que hice con mis compañeros de Timbiriche”, declaró.

La respuesta también explica por qué el cantante decidió no confirmar ni negar si ya vio la serie. Más allá de su opinión personal sobre el contenido, considera que hablar por separado significaría romper el acuerdo que previamente estableció con el resto de sus compañeros.

“Cualquier comunicación referente a eso va a ser siempre en conjunto, y, por respeto a la voluntad de la banda, esa es mi resolución también”, recalcó.

Los actores de la serie revelan que nunca se entrevistaron con los cantantes originales / Especial

Timbiriche ya se había deslindado de la serie de ViX

La postura adquiere relevancia después de que varios integrantes de la agrupación se deslindaran públicamente de la producción, aclarando que no tuvieron participación en su realización ni dieron autorización para utilizar elementos relacionados directamente con su identidad.

Desde entonces, las reacciones individuales de quienes pertenecieron a Timbiriche han generado interés, especialmente por tratarse de una historia basada alrededor de una agrupación que marcó varias generaciones de la música pop en México.

Benny explica que los integrantes llegaron a un pacto para no expresar públicamente sus opiniones de manera individual / Especial

¿Timbiriche podría hacer su propia serie?

Ante el distanciamiento con la producción de ViX, una posibilidad sería que los propios integrantes desarrollaran una serie, documental o proyecto audiovisual para contar la historia desde su perspectiva. Sin embargo, Benny Ibarra no parece interesado en hacerlo.

El cantante reconoció que prefiere utilizar su tiempo y creatividad para construir proyectos nuevos, particularmente relacionados con la música, antes que volver sobre una historia que, desde su punto de vista, ya es ampliamente conocida por el público.

“No me hace cosquillas, la verdad. Somos tan clavados que dedicarle tiempo a contar la historia, que, aparte, ya todo el mundo conoce, se me hace de… Yo prefiero armar una gira padre, a eso sí le pones todo tu corazón, y preferiría entonces utilizar el tiempo, los recursos y el talento de mis compañeros para escribir nuevas historias”, comentó.

Benny reforzó su postura recordando una frase de Paulina Rubio, otra de las figuras fundamentales en la historia de Timbiriche y con quien mantiene una amistad.

“Como dice mi amiga Paulina (Rubio), para atrás ni para tomar vuelo”.

¿Cuándo podría regresar Timbiriche a los escenarios?

Aunque una serie propia no despierta demasiado entusiasmo en Benny Ibarra, un nuevo reencuentro musical sí parece ser una posibilidad. El intérprete reconoció que existe interés entre los integrantes de volver a compartir escenario, aunque por el momento no hay un proyecto formal ni fechas anunciadas.

Benny recordó que los miembros de la agrupación estuvieron vinculados nuevamente hace aproximadamente dos años mediante el musical Vaselina, proyecto que reunió a diferentes figuras relacionadas con Timbiriche y demostró que la conexión profesional entre ellos continúa.

“A la gente se le olvida que la banda, con su energía, estaba hace dos años junto con el musical de Vaselina”, señaló.

Sin embargo, el cantante considera que los periodos de separación también resultan positivos, ya que permiten que cada integrante desarrolle sus propios proyectos, experimente con otras propuestas y regrese eventualmente al grupo con nuevas experiencias.

Benny Ibarra prepara proyectos para 2027

Actualmente, Benny se encuentra concentrado en su Nacer Una Vez Más Tour, gira con la que busca mostrar su evolución como cantante, compositor y productor, alejándose momentáneamente de la nostalgia alrededor de Timbiriche para enfocarse en su propio presente artístico.

Además, adelantó que prepara una sorpresa profesional que podrá comenzar a compartir a partir de marzo de 2027, aunque por ahora decidió mantener los detalles en secreto.

“Luego también nos viene bien que cada quien explore sus diferentes ondas. Ahora estoy con mi gira y también estoy a punto de poder compartir la sorpresa que viene para mí a partir de marzo de 2027”, adelantó.