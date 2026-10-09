En entrevista exclusiva con CONTRA, la joven actriz habló sobre el reto de interpretar a una de las integrantes originales

La historia de Timbiriche llegó a la pantalla con una producción que pretende ir más allá de las canciones que marcaron a diferentes generaciones. En Timbiriche, la serie, Jesusa Ochoa será la encargada de interpretar a Alix Bauer, una de las integrantes originales de la agrupación, y mostrará una faceta en la que la fama y los escenarios convivían con el deseo de tener una vida cotidiana lejos de los reflectores.

En entrevista exclusiva con CONTRA, Jesusa Ochoa nos habló sobre el proceso para acercarse a la esencia de Alix, la preparación musical y actoral que realizó junto con sus compañeros y algunos de los temas sensibles que aparecerán a lo largo de la producción. Para la actriz, incorporarse a un proyecto alrededor de uno de los grupos más importantes del pop mexicano representó también la oportunidad de acercarse a una historia que ocurrió antes de su generación, pero cuyas canciones terminaron formando parte de su propia infancia.

“Pues, la verdad, mucha emoción, un privilegio enorme, muy emocionada de poder contar estas historias y ser parte de algo tan icónico como es Timbiriche en la cultura mexicana”.

Jesusa Ochoa platicó con CONTRA para contarnos sobre su papel en Timbiriche, la serie / IG: @jesusaochoaa

¿Cómo se preparó Jesusa Ochoa para interpretar a Alix Bauer?

Uno de los principales desafíos fue reconstruir a una Alix joven sin haber tenido contacto directo con ella durante la preparación. Jesusa explicó que el elenco realizó una investigación profunda mediante entrevistas, conciertos y testimonios de personas que convivieron con los integrantes de Timbiriche, además de estudiar las relaciones que existían dentro de la agrupación.

“Pues no tuvimos un contacto directo con ellos, pero sí hubo una investigación enorme. Vimos entrevistas, conciertos, lo trabajamos como grupo, las dinámicas que habían entre ellos. Y sí, también el preguntarle a personas que convivieron con ellos también fue parte de nuestro proceso de investigación”.

La intención no fue únicamente reproducir movimientos, vestuario o características reconocibles de los artistas. El trabajo también implicó comprender cómo se relacionaban cuando las cámaras no necesariamente estaban frente a ellos y qué significaba crecer mientras millones de personas seguían sus carreras.

La actriz le estará dando vida a Alix y donde abordará parte de su vida profesional y privada / IG: @jesusaochoaa

¿Qué parte de la historia contará Timbiriche, la serie?

La producción recorrerá una etapa amplia de la historia del grupo. La trama comenzará con los integrantes originales de Timbiriche, seguirá los cambios que ocurrieron conforme algunos de ellos fueron abandonando la agrupación y llegará hasta uno de los momentos más recordados por sus seguidores.

“Sí vemos el inicio de la banda desde que son los originales y cómo se van saliendo uno tras otro y termina en el reencuentro de Acapulco, que entonces sí vemos un buen cacho de lo que fue esta banda durante todos los ochentas”.

Esto permitirá que la serie no se concentre exclusivamente en el nacimiento del fenómeno musical, sino que muestre cómo fueron evolucionando sus integrantes mientras crecían frente al público, enfrentaban cambios dentro del grupo y trataban de desarrollar sus vidas personales en medio de la fama.

Jesusa está contenta de participar en este proyecto de la banda que marcó a generaciones / IG: @jesusaochoaa

Alix Bauer y su búsqueda por mantener una vida normal

En el caso particular de Alix Bauer, Jesusa considera que existe un elemento que resultará especialmente interesante para el público: el equilibrio que buscaba entre la vida artística y aquello que sucedía lejos del escenario.

La actriz adelantó que esta dimensión tendrá presencia dentro de la historia, pues Alix intentaba conservar espacios cotidianos como la escuela, su familia y relaciones con personas que no pertenecían al medio artístico, pese a encontrarse dentro de uno de los grupos juveniles más populares de México.

“Pues ya tendrán que verla para ver realmente la historia que se cuenta, pero creo que algo muy bonito que sí se habla un poquito hablando en general es la vida que le tocó a Alix, que es de las pocas donde sí era muy importante para ella sí tener esta vida en frente de los reflectores y en frente del ojo público, pero también lo importante que era para ella el tener su vida personal, el ir a la escuela, el tener una relación con alguien que no era parte del medio, la relación familiar. Creo que eso es algo que es muy interesante ver de su historia, porque al final de cuentas los otros integrantes no tenían esas bases tan marcadas”.

Para Jesusa, precisamente ese contraste permitirá descubrir una faceta diferente del personaje. Alix disfrutaba del escenario, pero también buscaba conservar una identidad fuera de Timbiriche, algo complicado para jóvenes que alcanzaron niveles extraordinarios de exposición pública desde edades tempranas.

Timbiriche, la serie ya se puede ver desde este día por la plataforma de ViX / IG: @jesusaochoaa

Los actores cantarán las canciones de Timbiriche con sus propias voces

La música será inevitablemente otro de los protagonistas. Pero la producción no se limitó a colocar las canciones originales como acompañamiento: los actores se prepararon vocalmente para interpretarlas con sus propias voces.

Antes de comenzar las grabaciones en Uruguay, Jesusa y sus compañeros pasaron aproximadamente un mes en México trabajando tanto en canto como en baile. Además, tuvieron la oportunidad de grabar parte del repertorio junto a Kiko Campos, compositor relacionado directamente con la historia musical de Timbiriche.

“Sí, sí. Desde antes de irnos a grabar a Uruguay, estuvimos aquí en México casi un mes en coaching vocal, coaching de baile. Entonces se iban a escuchar nuestras voces con las canciones icónicas de Timbiriche y tuvimos la fortuna y la increíble oportunidad de poder grabar estas canciones con el mismísimo Kiko Campos. Entonces tener también esa oportunidad de poder cantar las canciones junto con el mismo escritor. La verdad fue un proceso bien padre que nos emociona mucho que escuchen”.

La preparación buscó que los números musicales tuvieran una identidad propia sin perder la esencia de las canciones que hicieron famoso al grupo.

Jesusa Ochoa creció escuchando a Timbiriche aunque no fuera de su generación

Por edad, Jesusa no vivió el fenómeno de Timbiriche durante su etapa original. Sin embargo, eso no significa que la música del grupo fuera desconocida para ella. Algunas canciones llegaron a su infancia a través de su familia y actividades escolares.

“Pues creo que lo interesante es que sí, o sea, al final de cuentas que no fue mi época, sí crecí con las canciones de Timbiriche. La canción de Papá, por ejemplo, la de tengo que decir de papá. Yo crecí con ella, yo se la llegué a cantar en alguna asamblea, mi papá. Entonces creo que eso fue algo muy bonito. Y durante la serie nos volvimos fanáticos de todas las canciones. De por sí me gustaban mucho, pero no era algo que escuchara en mi día a día. Pero después de grabar esta serie definitivamente agregué varias a mi playlist y ha cambiado durante estos últimos años”.

Así, trabajar en la producción terminó convirtiendo al propio elenco en seguidores de un repertorio que, aunque nació décadas atrás, ha permanecido vigente entre nuevas generaciones.

La amistad de Timbiriche también pasó de la ficción a la realidad

Uno de los elementos centrales de la historia será la relación entre los integrantes de Timbiriche. Más que compañeros de una agrupación, la convivencia durante años hizo que desarrollaran vínculos comparables a los de una familia, con momentos de cariño, complicidad, diferencias y discusiones.

Esa dinámica terminó replicándose entre los jóvenes actores encargados de interpretarlos. Jesusa asegura que el vínculo construido durante las grabaciones sobrevivió al final del rodaje y que, incluso dos años después de haber terminado de filmar, continúa frecuentando a sus compañeros.

“Pues sí, creo que justo como dices la esencia que marcó mucho Timbiriche era la dinámica que tenían entre ellos. Al final de cuentas eran hermanos, por más que no fuera de sangre, pues la convivencia llevó a que se amaran y se pelearan como hermanos. Y es algo que definitivamente va a salir en la serie y que a mí también con los actores me marcó y me dejó para el resto de mi vida”.

“Nos volvimos una familia, se volvieron de las personas más importantes en mi vida y hay un amor y un cariño que hasta después de dos años de haber terminado de grabar se quedó en mi corazón. Y lo sigo viendo mínimo una vez a la semana mínimo a uno de los integrantes. Entonces creo que eso fue algo muy bonito que pasó de la ficción a la realidad”.

Para la actriz, este fue uno de los regalos inesperados del proyecto: interpretar una amistad que trascendió los escenarios terminó generando una amistad real entre quienes protagonizan la serie.

¿Timbiriche, la serie abordará el tema de Sasha Sokol?

Uno de los asuntos que inevitablemente genera mayor expectativa alrededor de una producción sobre Timbiriche es la historia de Sasha Sokol y los señalamientos públicos que la cantante ha realizado contra el productor Luis de Llano.

Al preguntarle directamente si la serie tocará este tema, Jesusa evitó revelar detalles específicos de la trama para no adelantar acontecimientos, pero confirmó que la producción busca invitar al público a reflexionar sobre comportamientos y situaciones que llegaron a normalizarse en otras épocas y que actualmente deben ser analizados desde otra perspectiva.

“Pues justo no hay mucho, o sea no puedo decir mucho porque como todavía no salen los spoilers, pero creo que algo que es muy importante en esta serie es que sí invita al público a reflexionar sobre estos temas que fueron muy normalizados en su época y que pueden llegar a seguir sucediendo y que no está bien. Entonces eso me emociona que lo vea el público y pueda crear discusiones para que se hable y pueda poner nuestro granito de arena para que como sociedad podamos tener más claro hacia dónde ir y analizar estos puntos rojos”.

De esta manera, Jesusa no adelantó exactamente cómo aparecerá este asunto ni qué acontecimientos específicos serán representados, pero sí dejó claro que existe una intención de generar conversación sobre los abusos, las relaciones de poder y aquellas señales que una sociedad no debería normalizar.

Timbiriche, la serie buscará mostrar qué había detrás del fenómeno

La producción tendrá así dos caras. Por un lado estarán la música, los conciertos, el baile, la amistad y el fenómeno cultural que convirtió a Timbiriche en una de las agrupaciones juveniles más importantes de México. Por otro, aparecerán las emociones y circunstancias personales de aquellos niños y adolescentes que tuvieron que crecer bajo una enorme exposición pública.

Para Jesusa Ochoa, interpretar a Alix Bauer significó entrar precisamente en ese segundo terreno: entender qué había detrás de una joven que podía presentarse ante miles de personas y, al mismo tiempo, quería continuar asistiendo a la escuela, convivir con su familia y construir relaciones fuera del espectáculo.

Con canciones interpretadas por el propio elenco, una preparación que incluyó canto y baile, una investigación basada en material de archivo y testimonios de personas cercanas al grupo, Timbiriche, la serie buscará recuperar la nostalgia sin limitarse a ella.