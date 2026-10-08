Luis de Llano rechaza uso de su imagen en la nueva serie de Timbiriche

Luis de Llano rechazó el uso de su imagen en la nueva serie de Timbiriche y aseguró que tomó medidas legales contra la producción / IG: @luisdllanomacedo

El productor anunció que tomó medidas legales contra la producción de ViX, al considerar que se utiliza su imagen sin consentimiento, a un día del estreno de la serie.

Luis de Llano manifestó su desacuerdo con la nueva serie de Timbiriche, producción de ViX que recrea episodios relacionados con la historia de la agrupación musical y aborda el caso de Sasha Sokol.

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El productor difundió un comunicado en el que rechazó el uso de su imagen y señaló que inició acciones por las vías legales correspondientes.

De acuerdo con El Financiero, el documento fue publicado en la cuenta de Instagram de De Llano, eliminado poco después y posteriormente compartido de nuevo. En el mensaje, el productor expresó su oposición al uso de su imagen y derechos en obras de ficción o documentales que hagan referencia a él.

“Se hace constar que se ha procedido por las vías notariales y judiciales correspondientes a notificar a la empresa, plataforma y productora, la oposición formal al uso lucrativo e inconsentido de la imagen y derechos del suscrito en cualquier obra de ficción o documental”, señala el comunicado.

2. El productor calificó como “uso lucrativo e inconsentido” la utilización de su imagen en la serie de ViX / Redes Sociales

¿Por qué Luis de Llano está inconforme con la serie?

La producción aborda distintos momentos de la trayectoria de Timbiriche, así como situaciones personales relacionadas con sus integrantes. Entre los temas incluidos se encuentra la relación que mantuvieron Luis de Llano y Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39.

La nueva producción de Timbiriche aborda la historia de la agrupación y retoma el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano / Redes Sociales

La historia también ha generado cuestionamientos por parte de los integrantes originales de la banda, quienes previamente señalaron que no participaron en la creación de la serie ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

Por su parte, el productor ejecutivo Pablo Cruz explicó que la producción es una ficción inspirada en hechos públicos y que algunos nombres, acontecimientos y circunstancias fueron modificados.

Los integrantes originales de Timbiriche señalaron que no participaron en la creación de la serie ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad / Especial

¿Cuándo se estrena la serie de Timbiriche?

La serie está programada para estrenarse en ViX el 9 de octubre de 2026, con ocho episodios que se publicarán semanalmente. Además, el primer capítulo tendrá una transmisión especial por televisión abierta a través de Las Estrellas.