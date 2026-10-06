Timbiriche se deslinda de serie de ViX: aseguran que no autorizaron uso de su imagen

Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha publicaron un comunicado conjunto antes del estreno / Especial

Los cantantes afirman que no participaron en su creación, no fueron consultados y tampoco han tenido oportunidad de ver el contenido

A pocos días del estreno de “Timbiriche, la serie” en ViX, los integrantes originales de una de las agrupaciones más importantes del pop mexicano decidieron romper el silencio. Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol difundieron un comunicado conjunto en el que aseguran que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad, además de aclarar que tampoco participaron en la creación de la producción ni fueron consultados sobre las historias que serán llevadas a la pantalla.

La producción tiene previsto estrenarse el próximo 9 de octubre en la plataforma y abordará distintos episodios relacionados con la trayectoria del grupo y la vida de sus integrantes originales. Ante la cercanía del lanzamiento, los seis músicos consideraron necesario fijar públicamente su posición y hacer una distinción entre lo que los espectadores encontrarán en la serie y la historia que ellos mismos podrían contar sobre lo vivido durante más de cuatro décadas.

Este martes se presentó ante los medios 'Timbiriche, la serie' que saldrá en ViX / Gina Sánchez

Timbiriche asegura que no autorizó su imagen para la serie

En el comunicado, los integrantes comenzaron recordando la importancia que Timbiriche ha tenido en sus vidas desde que comenzaron juntos siendo niños y posteriormente se convirtieron en uno de los grupos más reconocidos de México.

“A nuestros fans, a los medios de comunicación y a la opinión pública: Durante más de cuatro décadas Timbiriche ha sido una parte fundamental de nuestras vidas. Crecimos juntos compartiendo escenarios, canciones, alegrías, momentos difíciles y experiencias profundamente personales”.

Los cantantes también reconocieron el vínculo que durante todos estos años han mantenido con sus seguidores, quienes han acompañado las distintas etapas de la agrupación y han convertido sus canciones en parte de sus propias historias.

“También hemos tenido el enorme privilegio de que millones de personas hagan suya una parte de esta historia. Ante el próximo estreno en ViX de una serie llamada ‘Timbiriche’ queremos hablar con claridad y con una sola voz”.

Fue entonces cuando Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha hicieron una de las aclaraciones centrales de su posicionamiento: aseguran que ninguno participó en el desarrollo de la producción y que tampoco otorgaron autorización para utilizar elementos relacionados con su identidad.

Los cantantes reclamaron que dieron permiso para usar su imagen ni fueron consultados para narrar sus vidas / Especial

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”.

Timbiriche asegura que ni siquiera han visto “Timbiriche, la serie”

Otro elemento que llamó la atención del comunicado es que los integrantes originales aseguran que no han visto la serie que está a punto de estrenarse. Según explicaron, hasta ahora tampoco habrían recibido una invitación para conocer previamente el contenido.

“Hasta el día de hoy no hemos sido invitados a verla por lo que no conocemos su contenido. Sabemos, sin embargo, que se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron. Y eso importa”.

Esta característica genera inquietud entre los músicos debido a que la producción estaría construida alrededor de personajes inspirados en personas reales que continúan con vida, así como en acontecimientos relacionados con sus familias y con otras personas que estuvieron presentes durante diferentes momentos de sus carreras.

“Porque detrás de los personajes que el público verá hay personas reales: nosotros, nuestras familias y otras personas con quienes hemos compartido experiencias más allá de nuestra vida profesional”.

Los productores de la serie aseguran que contarán las historias basadas en relatos y algunos serán ficción / Especial

Timbiriche reconoce libertad creativa, pero marca distancia con la producción

En su posicionamiento, los integrantes no rechazaron la posibilidad de que existan producciones inspiradas en determinadas épocas o acontecimientos. Sin embargo, marcaron una diferencia entre utilizar un periodo histórico como inspiración y construir una ficción alrededor de personas identificables sin haberlas involucrado previamente.

“Reconocemos la libertad creativa, pero existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”.

Con ello, Timbiriche se deslindó del contenido que será presentado por ViX, especialmente porque los propios integrantes aseguran desconocer qué acontecimientos reales fueron incorporados, cuáles fueron modificados y qué situaciones fueron creadas específicamente para la narrativa de ficción.

Timbiriche se deslindó del contenido que será presentado por ViX / Especial

Serie abordaría distintos episodios de la historia de Timbiriche

“Timbiriche, la serie” busca llevar a la pantalla diferentes momentos relacionados con la agrupación que marcó varias generaciones desde la década de los 80. La producción también ha llamado la atención por los episodios personales que podrían formar parte de su narrativa.

Precisamente por tratarse de una historia ficcionada basada en personajes y acontecimientos reconocibles, los integrantes originales consideraron necesario advertir al público que la producción no representa una versión construida directamente a partir de sus testimonios.

La agrupación enfatizó esta diferencia directamente ante sus seguidores:

“A quienes nos han acompañado durante tantos años, gracias por comprender esta diferencia. La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”.

¿Timbiriche contará algún día su propia historia?

El comunicado también dejó abierta una posibilidad que podría resultar especialmente atractiva para sus seguidores: que sean los propios integrantes quienes eventualmente decidan contar su historia.

Después de décadas de carreras compartidas, separaciones, reencuentros, giras y experiencias personales, los músicos señalaron que, si algún día toman esa decisión, buscarán hacerlo desde su propia perspectiva y respetando a quienes formaron parte de esos acontecimientos.