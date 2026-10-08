¿Cuándo se estrena la serie de Timbiriche? Fecha, horario y dónde ver los capítulos

La serie de Timbiriche llegará a la televisión y al streaming este octubre de 2026. / ViX

La historia de uno de los grupos juveniles más populares del pop mexicano llegará a la pantalla con una producción que ya provocó una reacción de sus integrantes originales

La historia de Timbiriche llegará a la televisión con una nueva serie que recrea el nacimiento y el éxito de la agrupación que marcó a varias generaciones. La producción, realizada para ViX, se estrenará en octubre de 2026 y contará con un elenco de jóvenes actores que darán vida a los integrantes del grupo.

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El lanzamiento también ha generado controversia, luego de que varios miembros originales de Timbiriche expresaran su desacuerdo con la producción y señalaran que no fueron consultados para contar esta versión de su historia.

¿Cuándo se estrena la serie de Timbiriche y dónde verla?

La serie de Timbiriche tendrá dos fechas importantes para el público mexicano: Jueves 8 de octubre: el primer episodio se transmitirá por el canal Las Estrellas, a las 23:00 horas, después del noticiero de las 22:30 horas.

Viernes 9 de octubre: los primeros dos capítulos estarán disponibles en ViX a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Después del estreno, la plataforma lanzará un nuevo episodio cada viernes hasta completar una temporada de ocho capítulos.

Para verla en ViX será necesaria una suscripción de pago. El preestreno televisivo permitirá al público conocer el primer capítulo antes de su llegada al servicio de streaming.

¿Quiénes actúan en la serie de Timbiriche?

El reparto reúne a actores que interpretarán a algunos de los integrantes y personajes relacionados con la historia de la agrupación. Estos son los nombres confirmados y los personajes que representarán: Macarena García: Sasha.

Michelle Pellicer: Paulina.

Clara Dalmao: Thalía.

Sebastián Poza: Benny.

Sol Wainer: Mariana.

Luis de la Rosa: Erik.

Jesusa Ochoa: Alix.

Iker Solano: Diego.

Edu Maruri: Eduardo.

Jauma Mateu: Juan.

Osvaldo Benavides: Luis.

Alberto Guerra: Héctor Ferrel.

Jóvenes actores interpretarán a los integrantes de Timbiriche en esta nueva producción. / Gina Sánchez

¿De qué trata la nueva serie de Timbiriche?

La ficción está inspirada en hechos reales y en una investigación periodística sobre el fenómeno musical que convirtió a Timbiriche en uno de los grupos juveniles más reconocidos de Latinoamérica.

La historia abordará los primeros ensayos y audiciones, el crecimiento de la banda y su llegada al éxito, además de las amistades, rivalidades, presiones y decisiones que marcaron la vida de sus integrantes.

La producción también recreará la época en la que el grupo alcanzó la popularidad, con escenarios y referencias a la industria musical de las décadas de 1980 y 1990.

¿Por qué la serie de Timbiriche ha generado polémica?

Antes de su estreno, los integrantes originales Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol difundieron un comunicado en el que aclararon que no participaron en la creación de la serie, no fueron consultados y no autorizaron el uso de su imagen.

Los músicos también señalaron que desconocen el contenido de la producción y pidieron respeto para sus historias personales.