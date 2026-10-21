Glee regresará con una nueva temporada a más de una década después de su final. / Prime

La serie musical volverá a la pantalla con una nueva producción de Disney+ y Hulu; esto es lo que se sabe sobre su historia, los actores originales y la fecha de estreno

La serie Glee regresará con una nueva temporada para Disney+ y Hulu, luego de que ambas plataformas dieron luz verde al proyecto este 21 de octubre de 2026. El anuncio marca el regreso de una de las producciones musicales más populares de la televisión, cuya historia concluyó hace más de una década.

El reboot estará a cargo de 20th Television y contará con la participación creativa de Ryan Murphy, uno de los responsables de la producción original. Por ahora, no se ha anunciado una fecha de estreno ni se ha confirmado qué actores volverán a interpretar a sus personajes.

¿De qué tratará el reboot de Glee?

Hasta el momento, los detalles de la trama se mantienen bajo reserva. No se ha informado si la nueva temporada continuará las historias de los integrantes de New Directions o si presentará a una generación diferente de estudiantes.

La serie original seguía a un grupo de jóvenes que formaban parte del coro de la preparatoria McKinley, donde encontraban un espacio para expresarse a través de la música mientras enfrentaban conflictos personales, relaciones amorosas y problemas escolares.

Con una combinación de comedia, drama y versiones musicales de canciones populares, Glee se convirtió en un fenómeno televisivo desde su estreno en 2009.

El proyecto contará con Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, quienes participaron en la creación de la serie original. Murphy había adelantado en septiembre que el guion estaba terminado y que mantenía conversaciones con integrantes del elenco para explorar la posibilidad de su regreso.

El posible regreso del elenco original es una de las incógnitas que rodean al reboot de Glee. / Disney+

¿Qué actores originales podrían regresar a Glee?

Uno de los principales interrogantes es si los protagonistas de las primeras temporadas volverán a la historia.

Ryan Murphy reveló que había contactado a aproximadamente diez integrantes del elenco original para hablar sobre el proyecto. Según sus declaraciones retomadas por TVLine, los actores reaccionaron con entusiasmo, aunque también tenían preguntas sobre cómo se desarrollarían sus personajes.

Entre los integrantes más recordados del reparto se encuentran: Lea Michele , quien interpretó a Rachel Berry.

Chris Colfer , recordado como Kurt Hummel.

Amber Riley , quien dio vida a Mercedes Jones.

Darren Criss , conocido por su papel de Blaine Anderson.

Kevin McHale , quien interpretó a Artie Abrams.

Jenna Ushkowitz , quien dio vida a Tina Cohen-Chang.

Dianna Agron , recordada como Quinn Fabray.

Heather Morris , quien interpretó a Brittany Pierce.

Jane Lynch , conocida por su papel de Sue Sylvester.

Matthew Morrison, quien dio vida al profesor Will Schuester.

Sin embargo, ninguno de estos nombres debe considerarse confirmado para el reboot. La participación de los actores dependerá de futuros anuncios oficiales.

La nueva producción también tendrá que considerar la ausencia de algunos integrantes del reparto original, entre ellos Cory Monteith, quien interpretó a Finn Hudson y murió en 2013, y Naya Rivera, recordada por su papel de Santana López, quien falleció en 2020.

Glee conquistó al público con sus historias juveniles y sus interpretaciones musicales. / IMDb

¿Cuándo se estrenará Glee en Disney+ y Hulu?

Por ahora, no existe una fecha oficial de estreno para la nueva temporada de Glee. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre el inicio de las grabaciones, el número de episodios o la fecha en que se anunciará el reparto.

La confirmación del proyecto representa un avance respecto a las primeras declaraciones de Murphy, quien había hablado sobre la posibilidad de recuperar la serie y señaló que ya trabajaba en el guion junto con sus colaboradores.

Mientras se conocen más detalles, los seguidores tendrán que esperar información sobre la historia, los personajes y el calendario de producción.

¿Cuántas temporadas tuvo la serie original de Glee?

La producción original se transmitió durante seis temporadas, de 2009 a 2015, y se convirtió en un referente de la televisión musical de aquella época.

Además de sus historias sobre la vida adolescente, la serie destacó por sus interpretaciones de canciones de distintos géneros, que alcanzaron popularidad entre sus seguidores y contribuyeron al éxito de su banda sonora.