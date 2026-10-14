La Odisea llegará en formato 4K Ultra HD y Blu-ray, con contenido adicional sobre el proceso de producción de la película

La Odisea, la película dirigida por Christopher Nolan, se prepara para dar el salto de las salas de cine a las plataformas digitales, luego de convertirse en uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2026. La producción, basada en el poema épico de Homero, estará disponible a partir del 17 de noviembre de 2026, una oportunidad para quienes no pudieron disfrutarla en la pantalla grande o desean volver a ver esta historia desde la comodidad de su hogar.

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El anuncio fue realizado por Universal Pictures Home Entertainment el 13 de octubre de 2026, después de que la cinta consiguiera una recaudación superior a los 1,700 millones de dólares a nivel mundial. Con esta cifra, la producción se convirtió en la película más taquillera de la carrera de Christopher Nolan y también superó los registros históricos de Universal Pictures, consolidándose como uno de los grandes fenómenos de la industria cinematográfica.

¿Cuándo y dónde ver La Odisea de Christopher Nolan en plataformas digitales?

Los seguidores del cineasta podrán adquirir La Odisea a partir del martes 17 de noviembre de 2026, cuando comenzará su distribución para compra digital. Entre las plataformas donde se podrá consultar su disponibilidad se encuentran Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube, Fandango, Xfinity, DirecTV y Row8, aunque los precios y las opciones de adquisición dependerán de cada servicio y del país en el que se encuentren los usuarios.

Además de su lanzamiento por internet, Universal Pictures confirmó que la película también llegará en formatos físicos, incluyendo 4K Ultra HD, Blu-ray y DVD. Estas versiones estarán dirigidas a los aficionados que prefieren conservar una copia de la producción y disfrutar de sus escenas con una mayor calidad de imagen y sonido, especialmente por el trabajo visual realizado con tecnología IMAX durante el rodaje.

Otra de las novedades es que las ediciones para el hogar contarán con más de 90 minutos de contenido adicional, integrado por material detrás de cámaras y detalles sobre el proceso de producción. Los espectadores podrán conocer aspectos de la realización de la película, desde la preparación de las escenas de acción hasta la construcción de los escenarios utilizados para recrear el universo mitológico. Algunos contenidos especiales serán exclusivos de los formatos físicos.

La Odisea superó los 1,700 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos cinematográficos del año./ AP

¿La Odisea estará disponible en Netflix, HBO Max o Prime Video?

Aunque ya se conoce la fecha de su lanzamiento digital, La Odisea todavía no tiene un día confirmado para llegar a las plataformas de streaming por suscripción. Esto significa que el 17 de noviembre la película podrá adquirirse de manera individual, pero no necesariamente estará incluida en los catálogos de servicios como Netflix, HBO Max o Prime Video para quienes pagan una mensualidad.

Por ahora, Universal Pictures no ha anunciado oficialmente qué plataforma ofrecerá La Odisea por suscripción en México. La distribuidora únicamente confirmó que su estreno digital será anterior a su incorporación a este tipo de servicios, por lo que los seguidores deberán esperar nuevos anuncios para conocer cuándo podrán disfrutarla sin realizar una compra adicional.

La producción cuenta con un elenco encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o y Charlize Theron, quienes participan en esta adaptación de una de las obras más importantes de la literatura griega. La historia sigue a Odiseo en su peligroso regreso a Ítaca después de la guerra de Troya, un viaje marcado por criaturas mitológicas, enfrentamientos y desafíos que ponen a prueba su supervivencia.

Estrenada en los cines el 17 de julio de 2026, La Odisea logró conquistar al público con una propuesta que combina aventura, mitología y grandes secuencias cinematográficas.