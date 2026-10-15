Se vienen 10 telenovelas, realities, música y más de 100 contenidos digitales verticales para ViX / Especial

La compañía presentó los resultados obtenidos durante 2026 y adelantó su oferta para el próximo año

TelevisaUnivision presentó su Upfront 2027: “Trascender”, encuentro en el que hizo un balance de los resultados alcanzados durante 2026 y dio a conocer sus principales apuestas de contenido e innovación comercial para el próximo año. Deportes, entretenimiento, información, música y streaming forman parte de una estrategia con la que la compañía buscará ampliar su presencia en diferentes plataformas y conectar con nuevas audiencias.

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El evento reunió además a figuras de la gastronomía y el entretenimiento. Los chefs Enrique Olvera, de Pujol; Elena Reygadas, de Rosetta; y Eduardo García, de Máximo, formaron parte de la celebración, que también contó con la presencia y participación de artistas como Daniela Romo, Flans, Fonseca, Luis Fonsi, María José, Napoleón, Pandora, Río Roma y Yuri.

TelevisaUnivision presentó su Upfront 2027: “Trascender” para presentar sus logros de 2026 / Especial

TelevisaUnivision presume resultados del Mundial 2026 y La Casa de los Famosos

Uno de los pilares de los resultados presentados fue la Copa Mundial de la FIFA 2026. De acuerdo con las cifras proporcionadas por TelevisaUnivision, más de 675 millones de personas sintonizaron sus señales durante los 104 partidos del torneo, con 422 millones registrados a través de televisión abierta y otros 253 millones mediante ViX.

El entretenimiento también tuvo un papel importante. La compañía destacó el desempeño de La Casa de los Famosos México, reality que contó con la presencia de más de 70 marcas como patrocinadores. Según las cifras presentadas durante el Upfront, 15.1 millones de personas fueron alcanzadas durante la final en televisión abierta, mientras que la temporada acumuló más de 178.9 millones de votos.

El fenómeno también se extendió al terreno digital. TelevisaUnivision reportó 14 mil 900 millones de reproducciones en redes sociales relacionadas con el programa, además de más de 340 millones de horas consumidas a través de ViX, cifras que colocan al reality como una de las principales propiedades de entretenimiento de la compañía.

Se vienen eventos fuertes dentro de las telenovelas, música y deportes / Especial

ViX y las telenovelas, entre las apuestas de TelevisaUnivision

Dentro de su balance de 2026, la empresa aseguró que ViX se posicionó como la aplicación de video bajo demanda con publicidad (AVOD) número uno en México, además de señalarla como el servicio de streaming con mayor crecimiento en América Latina.

La televisión abierta continúa ocupando un lugar central dentro de su estrategia. TelevisaUnivision informó que sus telenovelas alcanzaron en promedio a más de 9.9 millones de personas por emisión en horario estelar, mientras que en materia deportiva contó con nueve de los 10 partidos más vistos en televisión abierta, con un promedio superior a los 10 millones de personas por encuentro.

Otro de los grandes eventos deportivos fue el Super Bowl 2026, que, según la compañía, registró una audiencia superior a 13.3 millones de personas. En información, TelevisaUnivision destacó que los noticieros de N+ promediaron un alcance diario de 25.5 millones de personas considerando televisión abierta y sus plataformas digitales.

La oferta deportiva será uno de los principales ejes durante 2027 / Especial

¿Qué deportes transmitirá TelevisaUnivision en 2027?

La oferta deportiva será uno de los principales ejes durante 2027. Entre los eventos anunciados aparece la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, competencia con la que la compañía buscará acompañar el crecimiento que ha experimentado el futbol femenil.

TelevisaUnivision también anunció que llevará a los hogares todos los partidos de la Selección Mexicana Varonil y encuentros de siete equipos de la Liga MX, además de juegos correspondientes a LALIGA EA SPORTS.

El futbol americano mantendrá una presencia importante. La empresa adelantó que continuará siendo la única televisora con derechos de transmisión de la NFL en televisión abierta en México, mientras que el automovilismo también formará parte de su estrategia con la transmisión de “El Gran Premio de México” de Fórmula 1 y otras dos carreras en televisión abierta.

La oferta se completará con BOX Televisa todos los sábados, con el objetivo de continuar impulsando a diferentes figuras del boxeo, así como la transmisión de todos los partidos de la Serie Mundial de la MLB.

La Casa de los Famosos México regresará con quinta temporada

Después de los resultados obtenidos durante 2026, La Casa de los Famosos México tendrá una quinta temporada en 2027. El reality volverá a formar parte de una oferta de entretenimiento que también contempla nuevas entregas de Juego de Voces y ¿Quién es la máscara?

Las telenovelas mantendrán igualmente un peso importante en la programación, pues TelevisaUnivision anunció el estreno de 10 producciones durante 2027. A ellas se sumarán series de comedia, programas de revista enfocados en entretenimiento y distintos formatos de concursos.

La estrategia no se limitará a la televisión tradicional. Para ViX, la compañía prepara más de 100 contenidos ViX Micro, considerados por la empresa como la mayor oferta de producciones nativas digitales de su historia en formato vertical, una apuesta que busca responder a las nuevas formas de consumo desde teléfonos celulares y plataformas digitales.

Música y contenidos informativos también tendrán novedades

La música tendrá presencia mediante ViX All Access, Premios Lo Nuestro, Latin Grammy, Premios Juventud y diferentes festivales musicales, con los que la compañía pretende mantener una oferta capaz de funcionar tanto en televisión como en sus diferentes plataformas digitales.

En materia informativa, N+ continuará con sus espacios de noticias en televisión abierta y aplicaciones digitales, mientras que su vertical N+Docs mantendrá la producción de docuseries y especiales.

La estrategia presentada refleja así una combinación entre formatos tradicionales de televisión y nuevas formas de distribución digital, con contenidos diseñados para llegar a las audiencias a través de diferentes pantallas.

TelevisaUnivision busca que las marcas pasen de ser visibles a “trascender”

Durante el Upfront, Patricia Molina, presidenta de Ventas y Mercadotecnia, habló sobre los cambios que enfrentan actualmente las marcas ante la transformación de los hábitos de consumo, la fragmentación de las plataformas y el avance de tecnologías como la inteligencia artificial.

Molina identificó tres grandes retos: cómo se vende, en qué plataformas se consumen los contenidos y cómo los consumidores deciden qué productos adquirir, incluso con herramientas basadas en inteligencia artificial.

“Hoy tenemos más datos, más tecnología y más plataformas para alcanzar a los consumidores y, sin embargo, conectar con ellos es más difícil que nunca. Se trata de que las marcas buscan ser parte de un evento que impacte incluso culturalmente. Ahí es donde una marca pasa de ser visible a ser relevante y, finalmente, a trascender”.