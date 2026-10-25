El pelotero de la Selección Mexicana se volvió tendencia tras aparecer en la promoción de la próxima película de Marvel

La MLB y Marvel Studios unieron fuerzas para generar expectativa rumbo a dos de los acontecimientos más esperados de 2026: la Serie Mundial de las Grandes Ligas y el estreno de Avengers: Doomsday. Como parte de esta colaboración, Randy Arozarena apareció en un anuncio que anticipa la presentación de un avance exclusivo de la nueva película de superhéroes durante el primer juego del Clásico de Otoño.

La Serie Mundial comenzó este viernes 23 de octubre con un enfrentamiento inédito entre los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays, donde el equipo de la Nacional se llevó el primer juego con un cerrado 3 a 2.

Avengers: Doomsday se perfila como uno de los grandes estrenos cinematográficos del año. La producción de Marvel ha despertado una enorme expectativa entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel, quienes ahora tendrán un motivo adicional para seguir el arranque de la Serie Mundial.

¿Cómo aparece Randy Arozarena en el anuncio de Avengers: Doomsday?

La colaboración entre la MLB y Marvel Studios tomó por sorpresa a los aficionados del beisbol y a los seguidores de las películas de superhéroes. En lugar de recurrir a un mensaje en video o a declaraciones de los protagonistas, la promoción se presentó mediante una imagen protagonizada por figuras destacadas de las Grandes Ligas.

En la publicación de las redes sociales oficiales de la MLB aparecen Randy Arozarena, Bryce Harper, Freddie Freeman y Junior Caminero apoyados sobre la barda del jardín central, mientras observan el terreno de juego. Al fondo destaca el logotipo de Avengers: Doomsday, con el que se anticipa la llegada de un nuevo adelanto de la película.

Randy Arozarena pegó dos cuadrangulares | AP

La imagen fue acompañada por un mensaje que invita a los aficionados a seguir el primer encuentro de la Serie Mundial: “Algo se avecina… Sintoniza el Juego 1 de la Serie Mundial para un avance exclusivo de Avengers: Doomsday, en cines en todas partes el 18 de diciembre”.

La MLB busca ampliar el alcance de su evento más importante de la temporada y atraer también a quienes siguen de cerca el universo de Marvel. La aparición del pelotero cubano-mexicano no pasó desapercibida en redes sociales, donde los fanáticos comenzaron a comentar la inesperada combinación entre el béisbol y los superhéroes.