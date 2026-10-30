El programa Hoy No Circula para este viernes 30 de octubre de 2026 establece restricciones para los automóviles con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y holograma de verificación 1 y 2 en la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex) donde aplica la medida.
Hoy No Circula jueves 29 de octubre de 2026: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?
Los automovilistas deberán tomar en cuenta estas disposiciones antes de salir de casa, ya que circular con un vehículo restringido puede ocasionar multas y otras sanciones.
La medida opera en su horario habitual, de 5:00 a 22:00 horas, por lo que los conductores deberán revisar el último dígito de su matrícula y el holograma de su automóvil.
¿Qué autos no circulan el viernes 30 de octubre?
De acuerdo con el calendario habitual del programa, estos son los vehículos que deberán suspender su circulación este viernes:
Engomado: azul.
Terminación de placas: 9 y 0.
Hologramas: 1 y 2.
Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas.
La disposición aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses incorporados al programa.
Por otra parte, los vehículos con holograma 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos que cumplen con los criterios de exención, pueden circular sin restricciones por el programa ordinario.
¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?
En el Estado de México, el programa contempla municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México, entre ellos:
Atizapán de Zaragoza
Coacalco
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla
Tultitlán
Valle de Chalco
Los vehículos con placas foráneas también deben considerar las restricciones correspondientes. De lunes a viernes, tienen una limitación adicional de circulación de 5:00 a 11:00 horas, independientemente de la terminación de sus placas, conforme a las disposiciones aplicables.
¿Hay Doble Hoy No Circula este viernes?
El programa puede modificarse cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara una contingencia ambiental y activa medidas extraordinarias.
En esos casos, las restricciones pueden extenderse a vehículos que normalmente están exentos, por lo que se recomienda consultar los avisos de las autoridades ambientales antes de utilizar el automóvil.
Para verificar si existe alguna modificación, los conductores pueden consultar los canales oficiales de la CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).