Hoy No Circula 30 de octubre: ¡Evita multas! Estos autos no pueden circular este viernes

El programa Hoy No Circula se aplica de las 05:00 a las 22:00 horas para los vehículos sujetos a las restricciones ambientales./ Pixabay

Consulta qué vehículos no podrán circular este viernes, cuál es el horario de la restricción y qué automóviles están exentos del programa en la Zona Metropolitana del Valle de México

El programa Hoy No Circula para este viernes 30 de octubre de 2026 establece restricciones para los automóviles con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y holograma de verificación 1 y 2 en la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex) donde aplica la medida.

Los automovilistas deberán tomar en cuenta estas disposiciones antes de salir de casa, ya que circular con un vehículo restringido puede ocasionar multas y otras sanciones.

La medida opera en su horario habitual, de 5:00 a 22:00 horas, por lo que los conductores deberán revisar el último dígito de su matrícula y el holograma de su automóvil.

¿Qué autos no circulan el viernes 30 de octubre?

De acuerdo con el calendario habitual del programa, estos son los vehículos que deberán suspender su circulación este viernes: Engomado: azul.

Terminación de placas: 9 y 0.

Hologramas: 1 y 2.

Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas. La disposición aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses incorporados al programa.

Por otra parte, los vehículos con holograma 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos que cumplen con los criterios de exención, pueden circular sin restricciones por el programa ordinario.

El Hoy No Circula busca reducir las emisiones contaminantes generadas por los vehículos en el Valle de México./ Pixabay

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

En el Estado de México, el programa contempla municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México, entre ellos: Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco Los vehículos con placas foráneas también deben considerar las restricciones correspondientes. De lunes a viernes, tienen una limitación adicional de circulación de 5:00 a 11:00 horas, independientemente de la terminación de sus placas, conforme a las disposiciones aplicables.

Los vehículos con engomado azul y placas terminación 9 y 0 deben suspender circulación. / Gobierno de México

¿Hay Doble Hoy No Circula este viernes?

El programa puede modificarse cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara una contingencia ambiental y activa medidas extraordinarias.

En esos casos, las restricciones pueden extenderse a vehículos que normalmente están exentos, por lo que se recomienda consultar los avisos de las autoridades ambientales antes de utilizar el automóvil.

Para verificar si existe alguna modificación, los conductores pueden consultar los canales oficiales de la CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).